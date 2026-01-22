Threads corre: sull’app è ormai testa a testa con X per utenti giornalieri

Quando Threads è stato lanciato, in molti lo hanno liquidato come l’ennesima reazione emotiva di Meta al caos che circondava X. Un boom iniziale, tanto rumore e poi un inevitabile ridimensionamento. I dati più recenti raccontano però una storia diversa: Threads non solo resiste, ma continua a crescere, soprattutto sul fronte dell’utilizzo quotidiano da app.

Le ultime analisi sul traffico confermano che il social di Meta ha superato la fase dell’entusiasmo momentaneo e si sta avvicinando in modo sempre più concreto al suo principale concorrente, almeno su mobile.

I numeri dell’app: Threads supera X nei picchi giornalieri

Secondo i dati più recenti diffusi da Similarweb, l’app di Threads ha raggiunto un picco di 141,5 milioni di utenti attivi giornalieri il 7 gennaio 2026, considerando le versioni Android e iOS. Nello stesso periodo, l’app di X si è fermata intorno ai 125 milioni di utenti giornalieri. È un sorpasso significativo, soprattutto perché non appare legato a un evento isolato o a una polemica temporanea. I dati mostrano infatti una tendenza chiara: Threads cresce in modo costante, mentre X registra un lento ma progressivo declino nell’uso da app.

Non è solo una reazione a X

Un punto chiave è che questo andamento non sembra essere una semplice conseguenza delle controversie che hanno coinvolto X negli ultimi mesi, inclusi i temi legati all’integrazione di Grok. La crescita di Threads era già visibile da tempo e i numeri di gennaio sembrano solo confermare un trend avviato da mesi.

Osservando l’andamento complessivo degli accessi giornalieri, la curva di Threads mostra una spinta positiva marcata, mentre quella di X appare in flessione continua. Un segnale che va oltre il rumore mediatico e che riflette un cambiamento più profondo nelle abitudini degli utenti mobile.

La spinta dell’ecosistema Meta

A giocare un ruolo decisivo è stata la strategia di Meta, che ha sfruttato in modo aggressivo l’integrazione tra le proprie piattaforme. La condivisione incrociata dei contenuti su Instagram e Facebook ha dato a Threads una visibilità costante, intercettando utenti che magari avevano ignorato o dimenticato il suo debutto. Questa esposizione continua ha abbassato la soglia di ingresso: Threads non viene più percepito come “un nuovo social da provare”, ma come un’estensione naturale di ambienti già frequentati quotidianamente. Un vantaggio strutturale che X, oggi, fatica a contrastare sul fronte mobile.