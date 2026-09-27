The Savant, la serie con Jessica Chastain attesa nel 2027

The Savant è una di quelle serie che sembravano evaporate nel nulla e che invece tornano a comparire nei calendari, stavolta con una prospettiva ben precisa: la primavera del 2027. Il thriller targato Apple TV con Jessica Chastain era stato congelato a pochi giorni dal debutto originariamente fissato per il settembre 2025, e da allora era rimasto in una specie di limbo, con materiale promozionale già circolato e nessuna spiegazione davvero definitiva sul perché di quel dietrofront improvviso. La nuova collocazione, però, va presa con le pinze. Apple non ha diffuso alcuna data ufficiale e sulla propria pagina stampa continua a indicare la serie semplicemente come “in arrivo”, una formula che lascia aperta ogni possibilità. Di fatto si parla di una programmazione riferita, non di un annuncio firmato dall’azienda, il che significa che il quadro potrebbe cambiare ancora.

Cosa racconta The Savant e perché era stato rinviato

Gli otto episodi di The Savant ruotano attorno a un’investigatrice sotto copertura che si infiltra nei gruppi d’odio online, con l’obiettivo di individuare e fermare gli estremisti prima che passino all’azione. Un soggetto che nel 2025 era già stato raccontato con immagini e un trailer, segno che la macchina promozionale era partita a pieno regime. Jessica Chastain non è soltanto la protagonista, ma figura anche come produttrice esecutiva, dettaglio che dà la misura di quanto il progetto le stia a cuore. Poi, a ridosso della prima, il blocco. Una decisione insolita per una piattaforma che di norma difende le proprie uscite fino all’ultimo, soprattutto quando il lancio è ormai a giorni di distanza. Il rinvio ha lasciato più domande che risposte, e la lunga assenza dal calendario ha alimentato l’idea che la serie fosse finita in un cassetto senza data di riapertura. Il fatto che ora riappaia con una finestra temporale, per quanto lontana, cambia almeno la prospettiva.

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Una attesa lunga, con Apple che resta prudente

Dal punto di vista del pubblico, la distanza tra l’annuncio iniziale e la presunta uscita del 2027 è notevole. Parliamo di un titolo presentato, promosso e poi ritirato, che tornerebbe sugli schermi a quasi due anni dalla data originale. Non capita spesso, e il dettaglio che Apple TV continui a non sbilanciarsi con una comunicazione ufficiale suggerisce una certa cautela nella gestione del progetto.

Nel frattempo la serie resta tecnicamente disponibile nel catalogo delle produzioni annunciate, con la generica etichetta di prossima uscita. Per chi segue le produzioni originali della piattaforma, The Savant rappresenta uno dei casi più particolari degli ultimi anni: un thriller costruito attorno a un tema delicato e attuale, con un volto noto come quello di Chastain in prima linea, fermato praticamente sulla linea di partenza.

Il materiale già mostrato lasciava intuire un registro teso, più vicino all’indagine psicologica che all’azione pura, con il lavoro dell’investigatrice che si muove nelle pieghe delle community online. Un tipo di racconto che, proprio per la sua natura, può risultare scomodo, e che forse spiega in parte la prudenza con cui il progetto viene trattato. Al momento, quindi, il punto fermo è uno solo: la primavera del 2027 come finestra indicata per il debutto degli otto episodi, senza conferme dirette da parte di Apple, che sulla propria pagina stampa mantiene la serie nello stato di semplice “in arrivo”.

Fonte: TecnoAndroid