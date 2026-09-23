The Missing Tail: il co-op con due gatti conquista TikTok

Due gatti come protagonisti di un’avventura cooperativa sono il cuore di The Missing Tail, il gioco annunciato da Estoty che nelle ultime settimane ha macinato milioni di visualizzazioni sui social. L’idea è semplice e allo stesso tempo furba: un viaggio da affrontare in due, atmosfera rilassata, nessuna pretesa di epica muscolare, e una struttura che ricorda da vicino quella di Split Fiction, con il continuo passaggio tra momenti a schermo diviso e sequenze in cui entrambi i giocatori condividono la stessa inquadratura. I numeri, in questi casi, dicono più di qualsiasi presentazione. Un filmato pubblicato su TikTok ha toccato 2,7 milioni di visualizzazioni e 310.000 mi piace, mentre il trailer ufficiale ha superato le 200.000 visualizzazioni. Segnale interessante, perché significa che il gioco è riuscito a circolare anche fuori dal proprio video di annuncio, grazie a contenuti che ne mostravano la proposta cooperativa senza tanti giri di parole.

Un gatto di palazzo, un randagio scaltro e la strada di casa

I due protagonisti sono pensati per essere l’uno il contraltare dell’altro. Da una parte c’è il felino cresciuto negli agi della corte, abituato alle coccole e a una vita comoda, dall’altra un randagio sveglio che ha imparato a cavarsela per strada. I giocatori scelgono con chi stare, e l’obiettivo è comune: ritrovare insieme la strada di casa. Una premessa che funziona proprio perché lascia intuire il tipo di dinamica che il gioco cooperativo vuole costruire, fatta di caratteri diversi costretti a collaborare. L’ambientazione si muove tra un cortile medievale e un castello da esplorare in coppia. Le attività descritte finora comprendono missioni da portare a termine, interazioni con gli abitanti del luogo e segreti nascosti da scovare insieme. Quindi non soltanto esplorazione, ma anche incontri con i personaggi che popolano il percorso dei due gatti, in un contesto che sembra pensato per essere osservato con calma più che attraversato di corsa.

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Chi c’è dietro The Missing Tail e dove arriverà

Lo studio che firma il progetto, Estoty, arriva da un percorso piuttosto diverso da quello dei nomi a cui viene accostato. Ha lavorato soprattutto nel campo dei giochi mobile e ha già pubblicato piccoli titoli indipendenti su XBOX. Il paragone con Split Fiction e con It Takes Two, insomma, riguarda la formula di gioco e non le dimensioni della produzione: qui si parla di una realtà abituata a progetti di taglia contenuta, che prova a portare quella struttura cooperativa in una veste più raccolta.

Sul fronte delle piattaforme, l’uscita è annunciata per PC tramite Steam, oltre che su XBOX e PlayStation. La formula usata è quella del classico «coming soon», senza alcuna data precisa all’orizzonte. Un dettaglio della presentazione merita però attenzione, perché tocca uno degli aspetti più discussi quando si parla di giochi in coppia: per giocare insieme servirà una sola copia. Niente doppio acquisto, quindi, una scelta che nel genere cooperativo ha già dimostrato di poter fare la differenza in termini di adozione.

Il resto, per ora, resta affidato alle immagini e ai pochi spezzoni di gameplay mostrati. Il cortile, il castello, i due gatti che si muovono in parallelo mentre lo schermo si divide e si ricompone a seconda della situazione. È una presentazione essenziale, che punta tutto sull’immediatezza dell’idea di partenza e sul richiamo visivo dei protagonisti, e che a giudicare dalla risposta del pubblico ha centrato l’obiettivo di farsi notare in mezzo a un calendario di annunci sempre affollato. Chi tiene d’occhio il settore dei giochi indipendenti troverà probabilmente interessante anche il modo in cui il titolo è arrivato all’attenzione generale, cioè attraverso i social e non tramite una vetrina tradizionale, con TikTok a fare da principale moltiplicatore.

Fonte: TecnoAndroid