AI gateway: come l’intelligenza artificiale riscrive la ricerca

Il passaggio dai motori di ricerca agli AI gateway è forse il cambiamento più profondo che abbia attraversato il web negli ultimi vent’anni, e riguarda molto più della comodità di ottenere una risposta pronta. L’intelligenza artificiale sta riscrivendo la funzione stessa della ricerca online: da sistema costruito sul ranking e sul rinvio verso siti esterni a interfaccia che elabora direttamente la risposta, senza necessariamente accompagnare l’utente altrove. Sembra un dettaglio tecnico, ma non lo è per niente, perché tocca il modo in cui il traffico si distribuisce, in cui la pubblicità genera valore e in cui le regole della concorrenza vengono applicate.

Per capire la portata del passaggio conviene ricordare come funzionava, e in buona parte funziona ancora, il meccanismo classico. Un utente digita una domanda, il motore restituisce una lista ordinata di link, l’utente sceglie e clicca. Quel clic è la valuta con cui si sostiene gran parte dell’editoria online, dei siti di servizi, dei portali commerciali. Nel modello della ricerca online basata sull’intelligenza artificiale, invece, la risposta arriva già confezionata. Il rinvio diventa eventuale, quasi accessorio. Chi produce i contenuti che alimentano quella risposta rischia di restare fuori dalla catena del valore, pur continuando a fornire la materia prima.

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Perché la concorrenza cambia forma

Il tema concorrenziale nasce proprio qui. Un gateway che seleziona, sintetizza e presenta le informazioni esercita un potere di intermediazione diverso e per certi versi più penetrante di quello di un motore tradizionale. Non ordina soltanto, decide cosa mostrare e in quale forma, riducendo lo spazio di scelta a monte. La classica distinzione tra chi offre il servizio di ricerca e chi offre i contenuti si assottiglia, e con essa la possibilità per gli operatori a valle di competere su un piano riconoscibile.

C’è poi il problema della verificabilità. Con una lista di risultati l’utente poteva confrontare, incrociare, farsi un’idea della fonte. Con una risposta generata quell’esercizio diventa più difficile, e il controllo sulla qualità dell’informazione si sposta interamente dentro un sistema opaco. Non è solo una questione di fiducia, è una questione di mercato: quando l’utente smette di confrontare, le alternative perdono visibilità e la concentrazione aumenta da sola, senza bisogno di condotte particolarmente aggressive.

Le regole rincorrono la tecnologia

Sul piano regolatorio il nodo è evidente. Gli strumenti costruiti negli anni per disciplinare i motori di ricerca partivano da presupposti precisi, l’esistenza di un ranking, la trasparenza dei criteri di posizionamento, la parità di trattamento tra servizi propri e servizi di terzi. Quelle categorie funzionano meno bene quando il prodotto non è un elenco ma un testo generato al momento, diverso per ogni domanda e difficilmente replicabile.

Servono quindi criteri nuovi per capire quando un AI gateway assume un ruolo di infrastruttura essenziale, come misurare l’accesso ai dati che lo alimentano, come garantire che chi produce contenuti mantenga una possibilità concreta di essere raggiunto. La sfida, per i regolatori, è arrivare in tempo. Le posizioni di mercato nel digitale si consolidano in fretta e intervenire dopo significa spesso limitarsi a gestire gli effetti anziché le cause.

Il punto di equilibrio riguarda tutti gli attori della filiera. Chi sviluppa i modelli, chi produce l’informazione, chi la consulta. La trasformazione della ricerca in interfaccia conversazionale non è una semplice evoluzione dell’esperienza d’uso, ridisegna i rapporti di forza tra chi controlla l’accesso e chi dipende da quell’accesso per esistere.

Fonte: TecnoAndroid