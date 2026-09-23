The Sisters Grimm 2 su Apple TV dal 2 ottobre: il trailer

The Sisters Grimm torna su Apple TV il 2 ottobre, e il trailer della seconda stagione è appena arrivato online per preparare il terreno. Una scelta di calendario curiosa, perché la data cade appena un giorno prima del primo anniversario del debutto della stagione iniziale, uscita in autunno dell’anno scorso. Insomma, la serie animata d’avventura firmata Apple riprende praticamente da dove aveva lasciato, con le due protagoniste ancora immerse nel mistero che le ha rese famose.

Per chi non avesse seguito il primo ciclo di episodi, la storia parte da un’idea semplice e abbastanza irresistibile. Due sorelle si ritrovano a vivere in una cittadina popolata da personaggi usciti dalle fiabe, tra eroi e cattivi in carne e ossa, mentre cercano di capire che fine abbiano fatto i loro genitori. Il materiale di partenza non è inventato per l’occasione, arriva dalla serie di libri omonima di Michael Buckley, uno dei best seller nella classifica del New York Times.

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The Sisters Grimm 2: cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La sinossi diffusa da Apple è asciutta ma dice quello che serve. A un anno di distanza dalla misteriosa sparizione dei genitori, Sabrina e Daphne Grimm continuano a scavare nei segreti di Ferryport Landing, il luogo dove le fiabe e le creature delle fiabe sono reali, affrontando nuove avventure e nuovi enigmi. Niente stravolgimenti di formula, quindi, ma un ampliamento del mondo già costruito nella prima annata.

Il cast vocale resta uno dei punti di forza del progetto. Tra le voci ci sono Abubakar Salim, visto in Jamestown, Ariel Winter, volto noto per Modern Family, e Leah Newman, già in Kindergarten: The Musical, oltre ad altri interpreti. Un mix che ha funzionato, tanto che i sette episodi della prima stagione hanno chiuso con un punteggio della critica pari al 100% su Rotten Tomatoes. Un risultato che non capita spesso, nemmeno alle produzioni più chiacchierate.

L’animazione nel catalogo di Apple TV

Il ritorno di The Sisters Grimm rientra in una strategia che Apple coltiva da tempo, quella di tenere insieme prodotti pensati per il pubblico adulto e titoli che possano funzionare per tutta la famiglia. L’animazione, in questo senso, è un tassello che la piattaforma continua a rafforzare, e una serie con un punteggio della critica così alto difficilmente viene lasciata indietro.

Il trailer serve soprattutto a ricordare agli spettatori dove eravamo rimasti, con Ferryport Landing e i suoi abitanti fuori dall’ordinario che tornano a occupare la scena. La formula del mistero familiare, del resto, è il motore narrativo che tiene incollato il pubblico più giovane e che permette agli sceneggiatori di introdurre nuovi personaggi senza forzare la mano.

Sul fronte dell’abbonamento, Apple TV è disponibile a circa 15 euro al mese oppure all’interno del pacchetto Apple One, quello che raggruppa più servizi dell’azienda in un’unica formula. Nel catalogo, accanto a questa serie animata, restano titoli che hanno costruito la reputazione della piattaforma negli ultimi anni, da Ted Lasso a Severance, passando per The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Chi ha seguito la prima stagione sa che il tono della serie riesce a stare in equilibrio tra leggerezza e momenti più tesi, senza mai scivolare nel territorio esclusivamente infantile. È probabilmente questa la ragione per cui la critica l’ha accolta così bene, e anche il motivo per cui la seconda stagione arriva con aspettative piuttosto alte.

L’appuntamento, quindi, è fissato per il 2 ottobre su Apple TV, con Sabrina e Daphne Grimm pronte a rimettere le mani in una cittadina dove nulla è quello che sembra.

Fonte: TecnoAndroid