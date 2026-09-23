Centro di massa della Terra: i satelliti ne svelano lo spostamento

Il centro di massa della Terra non se ne sta fermo dove ci si aspetterebbe, cioè inchiodato in un punto preciso nelle profondità del pianeta. Grazie al monitoraggio effettuato con i satelliti, un gruppo di scienziati ha potuto seguirne gli spostamenti e il risultato è meno banale di quanto sembri: nell’arco di un anno quel punto si è mosso in modo significativo, cambiando posizione rispetto a dove si trovava all’inizio del periodo osservato.

Detta così potrebbe suonare come una curiosità da manuale di geofisica, eppure il concetto merita qualche riga in più. Il centro di massa è il punto attorno al quale, in pratica, tutta la massa del pianeta si bilancia. È un riferimento invisibile, non una cosa che si possa toccare o vedere, ma è proprio su quel riferimento che si appoggiano moltissime misurazioni fatte dallo spazio.

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Perché serve osservare il pianeta dall’alto

Per capire dove si trovi il baricentro terrestre non basta guardarsi intorno dalla superficie. Serve uno sguardo dall’esterno, e qui entrano in gioco i satelliti, che orbitano seguendo le regole della gravità e quindi, in un certo senso, sentono il pianeta nella sua interezza. Il modo in cui un satellite si muove lungo la propria orbita porta informazioni su come la massa è distribuita sotto di lui. Tracciando quelle orbite con precisione, gli scienziati riescono a ricostruire dove si trovi il punto di equilibrio dell’intero globo.

L’aspetto interessante è che quel punto non resta immobile. Se la massa si redistribuisce, anche solo un po’, il centro si sposta di conseguenza. Il pianeta, del resto, è tutt’altro che statico: è un sistema in movimento continuo, e questo movimento lascia una traccia misurabile.

Un pianeta che si riorganizza di continuo

Osservare il movimento del centro di massa nel corso di dodici mesi significa vedere il pianeta cambiare assetto sotto i propri strati. Non si tratta di uno spostamento fisico del globo nello spazio, ma di un riequilibrio interno: la massa si distribuisce diversamente e il punto di bilanciamento segue.

Per chi lavora con dati geodetici questo ha conseguenze molto concrete. I sistemi di posizionamento e le misure satellitari hanno bisogno di un riferimento stabile, e se quel riferimento si muove bisogna tenerne conto. Anche uno scostamento apparentemente piccolo può tradursi in errori quando si parla di misure ad altissima precisione, quelle che servono per monitorare il livello dei mari, i movimenti delle placche o le deformazioni della crosta.

Il valore di una misura difficile

Il punto forte di questo tipo di monitoraggio satellitare sta proprio nella difficoltà dell’impresa. Individuare un punto che non si vede, che si trova a migliaia di chilometri di profondità e che per di più si sposta, richiede strumenti raffinati e una lunga serie di osservazioni. Un anno di dati permette di cogliere variazioni che su tempi più brevi resterebbero nascoste nel rumore delle misure.

La geodesia spaziale, cioè la disciplina che studia forma, gravità e rotazione del pianeta usando strumenti in orbita, vive di questo genere di risultati. Sono misure poco spettacolari da raccontare, ma sono quelle che permettono di sapere con esattezza dove si trovi un punto sulla superficie terrestre e come quel punto cambi nel tempo. Il dato che emerge dal lavoro degli scienziati resta quello di partenza: nel giro di un anno il centro di massa terrestre si è spostato, e lo ha fatto abbastanza da poter essere rilevato dai satelliti.

Fonte: TecnoAndroid