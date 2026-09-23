Il colore delle magnolie cancellata da Netflix dopo cinque stagioni

Il cancello di Serenity si chiude per sempre: Netflix ha deciso di non rinnovare Il colore delle magnolie dopo cinque stagioni, mettendo la parola fine a una delle serie più amate del suo catalogo. La notizia arriva a circa tre mesi di distanza dall’uscita della quinta stagione, quella che aveva già chiuso il cerchio attorno alle tre protagoniste e al mondo che ruotava intorno a loro. Avere diverse stagioni all’attivo, insomma, non mette nessuno al riparo dalla scure delle cancellazioni.

Partita nel maggio 2020, la serie aveva costruito nel tempo un pubblico affezionato, fatto di spettatori che tornavano volentieri in quella cittadina immaginaria dove tutto sembrava più lento e più gentile. Al centro della storia tre amiche di una vita, interpretate da JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley, alle prese con le difficoltà personali, professionali e sentimentali che ognuna si portava dietro, sempre con le altre due pronte a fare da rete di sicurezza.

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I numeri dietro la decisione di Netflix

La scelta della piattaforma non arriva a caso. Gli ascolti de Il colore delle magnolie erano in calo già da un paio di stagioni, e la quinta non ha invertito la tendenza. Il capitolo conclusivo è rimasto tre settimane nella top 10 mondiale di Netflix dedicata alle serie in lingua inglese, mentre nelle rilevazioni Nielsen ha resistito quattro settimane. Numeri dignitosi, certo, ma non abbastanza per giustificare una sesta stagione in un catalogo dove lo spazio si conquista settimana dopo settimana.

C’è anche un elemento narrativo da considerare. La quinta stagione aveva già la struttura di un finale vero e proprio, con i nodi principali sciolti e i personaggi accompagnati verso un punto di arrivo. Non un troncamento improvviso, quindi, ma una conclusione che chi seguiva la serie ha potuto vivere come tale.

Il saluto di JoAnna Garcia Swisher e il nuovo progetto

L’addio più sentito è arrivato dall’attrice che ha dato il volto a Maddie. Su Instagram, accompagnando il messaggio con diverse fotografie scattate durante gli anni di riprese, JoAnna Garcia Swisher ha scritto parole che hanno fatto il giro dei social: “Come si dice addio a qualcosa che è diventato molto più di un lavoro? Sette anni. Cinque stagioni. Un milione di piccoli momenti che in qualche modo sono diventati un’intera vita”.

Un commiato che racconta bene cosa ha significato quel set per chi ci ha lavorato, ben oltre il contratto e il calendario delle riprese. Sette anni sono tanti, e il legame tra le attrici era diventato parte integrante dell’identità dello show, quella chimica che sullo schermo non si può fabbricare a tavolino.

La fine de Il colore delle magnolie, però, non chiude i rapporti tra la creatrice Sheryl J. Anderson, Garcia Swisher e la piattaforma. Le due sono infatti coinvolte come produttrici esecutive di Ladies of the House, nuova serie tratta dal romanzo di Lauren Edmondson. Il racconto ruota attorno a una famiglia proprietaria di un’azienda vinicola e prende il via dopo la morte inattesa del proprietario, che lascia la moglie e due figlie ormai adulte a gestire tanto i problemi dell’attività quanto i conflitti familiari che emergono subito dopo.

Il terreno, insomma, è simile a quello battuto negli anni scorsi: donne al centro della scena, dinamiche familiari complicate, un contesto di provincia che funziona da cornice.

Nel frattempo tutte e cinque le stagioni de Il colore delle magnolie restano disponibili su Netflix, pronte per chi volesse recuperarle dall’inizio o rivedere quel finale che, senza saperlo allora, era davvero l’ultimo.

Fonte: TecnoAndroid