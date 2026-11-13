The Legend of Zelda, concerto in Italia: prevendite da oggi

Il concerto di The Legend of Zelda dedicato al 40º anniversario della saga arriverà anche in Italia, e la conferma ufficiale firmata Nintendo porta con sé una notizia che molti appassionati aspettavano da settimane: le prevendite dei biglietti partono oggi. Per chi segue da sempre le avventure di Link si tratta di un appuntamento speciale, anche perché il rapporto tra questa serie e la musica non è mai stato un semplice elemento di contorno ma una parte essenziale della sua identità.

Una saga che da sempre parla attraverso la musica

Il legame tra The Legend of Zelda e le sue melodie è sempre stato fortissimo. Basta pensare a quanto certi temi siano diventati riconoscibili anche per chi non ha mai preso in mano un controller. Il recente remake di Ocarina of Time per Switch 2 rappresenta un’occasione in più per ricordarlo, visto che uno strumento musicale compare direttamente nel titolo e occupa un ruolo centrale nel gameplay. Non capita spesso che un videogioco costruisca la propria esperienza attorno a qualcosa che si suona, e proprio questo dettaglio rende Ocarina of Time un caso piuttosto particolare nella storia del medium.

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A tutto ciò si aggiunge un traguardo importante, ovvero i 40 anni della celebre saga di Nintendo. Un compleanno del genere difficilmente poteva passare in sordina, e la casa di Kyoto ha deciso di festeggiarlo anche portando le musiche della serie sui palchi di diversi Paesi, con un’orchestra pronta a dare nuova vita alle composizioni che hanno accompagnato generazioni di giocatori.

Il tour orchestrale e la conferma della tappa italiana

I più attenti ricorderanno che durante il Nintendo Direct dedicato a Zelda andato in onda a settembre l’azienda giapponese aveva annunciato, tra le varie novità, una tournée orchestrale con appuntamenti in Nord America, Europa e Australia. Il debutto è fissato a Londra il 3 aprile 2027, data che segnerà ufficialmente l’inizio di questo lungo viaggio musicale attraverso più continenti.

In quella occasione però il calendario completo non era stato reso noto, e diverse tappe erano ancora avvolte nel mistero. Gli appassionati italiani speravano di vedere comparire anche il proprio Paese tra le destinazioni scelte, soprattutto considerando un precedente piuttosto significativo. Già nel 2014 infatti la musica di Zelda era arrivata dal vivo in Italia, e l’ipotesi di un bis appariva più che plausibile. Adesso la grande N ha sciolto ogni dubbio confermando in modo ufficiale la presenza di un concerto in Italia, con Roma come città designata per ospitare l’evento.

Biglietti, orari e le città

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti per il concerto di Zelda, Nintendo ha comunicato che la vendita prenderà il via alle 13:00 di oggi. Va però tenuto presente che l’orario di apertura delle prevendite e quello della vendita generale non saranno uguali ovunque, ma cambieranno a seconda della località scelta. Conviene quindi verificare con attenzione le tempistiche relative alla tappa di proprio interesse, così da non farsi trovare impreparati nel momento in cui i posti verranno messi a disposizione.

Non tutte le città partono comunque allo stesso momento. I tagliandi per gli spettacoli di Parigi e Francoforte infatti saranno acquistabili soltanto più avanti, mentre per le altre date annunciate in questa nuova tornata la finestra di vendita si aprirà già oggi a partire dalle 13:00.

Fonte: TecnoAndroid