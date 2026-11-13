Meta, parco solare da 250 MW in Arkansas per i data center AI

Meta ha deciso di puntare sul sole per sostenere la crescita dei propri data center. In Arkansas, negli Stati Uniti, sorgerà infatti un nuovo parco fotovoltaico da 250 MW pensato per rispondere a un fabbisogno energetico che aumenta di pari passo con l’arrivo dei modelli di intelligenza artificiale più recenti sviluppati dall’azienda. Più potenza di calcolo significa più elettricità, e il gruppo ha scelto di muoversi in anticipo per garantirsi una fornitura stabile e rinnovabile.

I lavori sono già partiti il 4 novembre nella contea di Chicot, un’area che si trova nella parte sudorientale dello Stato. L’obiettivo è vedere l’impianto operativo entro il 2028, quindi i tempi non sono brevissimi ma nemmeno lontani, soprattutto considerando la portata di un’opera di queste dimensioni.

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Cypress Knee Solar, chi costruisce e chi compra l’energia

Il progetto ha un nome preciso, Cypress Knee Solar, e dietro la sua realizzazione non c’è direttamente Meta. A svilupparlo è EDP Renewables North America, società specializzata nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il ruolo del colosso tecnologico è diverso ma altrettanto decisivo, perché ha firmato un accordo pluriennale per acquistare l’elettricità che verrà generata dalla centrale.

Questo passaggio cambia parecchio le cose per chi costruisce. Avere un acquirente già assicurato prima ancora che il cantiere sia concluso dà al progetto una base solida, e riduce l’incertezza che spesso accompagna investimenti di questo tipo. In pratica l’impianto nasce sapendo già a chi andrà la sua produzione, e questo vale tanto per lo sviluppatore quanto per Meta, che si mette al riparo con una fonte di approvvigionamento definita per gli anni a venire. La divisione dei compiti è piuttosto netta. Da una parte c’è chi si occupa di progettare, realizzare e far funzionare il parco solare, dall’altra c’è chi si impegna a comprare l’energia nel lungo periodo. Due ruoli distinti che però si tengono a vicenda, perché senza la garanzia di un cliente stabile un’opera da 250 MW sarebbe molto più complessa da avviare.

Come funzionano i Power Purchase Agreement

Lo schema scelto da Meta non è un’eccezione, anzi. Si tratta di un meccanismo ormai piuttosto diffuso tra le grandi aziende tecnologiche e prende il nome di Power Purchase Agreement, spesso abbreviato in PPA. Il principio è semplice da spiegare anche senza entrare nei tecnicismi: una società si impegna ad acquistare elettricità da un determinato impianto per un periodo lungo, con un contratto che fissa le condizioni della fornitura.

Il vantaggio principale sta proprio nella flessibilità. Attraverso questi accordi le imprese contribuiscono a finanziare la nascita di nuove centrali senza doverle per forza costruire o gestire in prima persona. Chi ha bisogno di grandi quantità di energia, come accade a chi gestisce infrastrutture digitali enormi, può così sostenere lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile lasciando la parte operativa a operatori del settore che sanno come farla funzionare.

Il caso di Cypress Knee Solar segue esattamente questa logica. EDP Renewables North America porta avanti la costruzione nella contea di Chicot, mentre Meta mette sul tavolo l’impegno all’acquisto pluriennale dell’elettricità prodotta. Un modello che permette al progetto di partire con le spalle coperte e all’azienda di alimentare la propria crescita legata all’intelligenza artificiale, con l’entrata in funzione dei pannelli fissata entro il 2028.

Fonte: TecnoAndroid