GTA 6 è il gioco più prenotato di sempre su PlayStation e Xbox

Ancora prima di arrivare nelle case dei giocatori, GTA 6 ha già messo in bacheca un primato di tutto rispetto. Il nuovo capitolo firmato Rockstar Games è infatti diventato il titolo con il più alto numero di preordini mai registrato nella storia di PlayStation Store e Xbox Store, un risultato che certifica in modo piuttosto netto l’attesa costruita attorno al gioco. La conferma è arrivata quasi in contemporanea da Sony e da Microsoft, ciascuna per la propria piattaforma digitale, e onestamente la notizia sorprende fino a un certo punto. L’aspettativa che circonda Grand Theft Auto 6 è enorme da tempo e il titolo sembra destinato a entrare nella storia del medium per più di una ragione.

Il traguardo coincide con una fase molto concreta del percorso verso l’uscita. È stato aperto il preload, annunciato con tanto di nuovo trailer dedicato, e le novità sul gioco continuano ad accumularsi a ritmo serrato mentre la data di lancio si avvicina. Ogni passaggio di questa marcia di avvicinamento viene seguito con estrema attenzione dalla community, e il dato sulle prenotazioni non fa che confermare quanto il fermento sia diffuso su entrambe le console.

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Gli annunci di PlayStation e Xbox sul record di GTA 6

Sul fronte Sony il messaggio è stato affidato all’account ufficiale PlayStation su X. “Grand Theft Auto 6 è il gioco più prenotato nella storia di PlayStation Store!” recita il post, accompagnato da un video che mette in mostra le caratteristiche dell’opera Rockstar su PS5. Una comunicazione asciutta ma eloquente, che punta tutto sul valore simbolico del record.

Dall’altra parte della barricata è intervenuta direttamente la CEO di Xbox, Asha Sharma, sempre attraverso X. Il contenuto è sostanzialmente lo stesso, dato che secondo la dirigente “GTA 6 è già il gioco più prenotato di sempre su Microsoft Store”. Il post della numero uno della divisione videoludica di Microsoft però non si ferma qui e allarga il discorso ad altri dettagli decisamente interessanti. In attesa dei primi dati di vendita veri e propri, il quadro che emerge è quello di prenotazioni alle stelle per il kolossal di Rockstar, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

L’accordo decennale con Take-Two e il nodo dei 30 FPS

Nel suo intervento Sharma ha parlato anche dell’avvio della nuova partnership strategica della durata di dieci anni con Take-Two. L’intesa prevede il lancio di GTA 6 anche attraverso Xbox Cloud Gaming, una scelta che in pratica permetterà di giocare al titolo persino su Xbox One sfruttando il servizio in streaming. Potrebbe rivelarsi una soluzione parecchio interessante, considerando quante console della generazione precedente sono probabilmente ancora collegate ai televisori di molti utenti. A questo si aggiungono i prezzi ormai quasi proibitivi delle macchine attuali, e il cloud potrebbe quindi abbattere in modo sensibile le barriere d’accesso al gioco.

C’è poi la questione tecnica, che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito tra gli appassionati. GTA 6 girerà a 30 FPS su console, una decisione che ha generato una certa delusione in una parte del pubblico. La community appare spaccata sull’assenza di una modalità a 60 FPS, con alcuni giocatori che comprendono i compromessi del caso e altri che invece non risparmiano critiche. I più scontenti sembrano essere i possessori di PS5 Pro, che forse si aspettavano almeno l’introduzione di una modalità bilanciata a 40 FPS. Un’opzione di questo tipo, almeno al momento del lancio, non risulta disponibile.

Fonte: TecnoAndroid