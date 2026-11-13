LG OLED Wallpaper W7 da 97 pollici, il premio CES svela 4000 nit

Al CES 2027 LG porterà un televisore che ancora non ha mostrato al pubblico, il nuovo OLED Wallpaper W7 da 97 pollici. La notizia arriva in modo piuttosto insolito, cioè dalla lista dei vincitori dei CES 2027 Innovation Award appena diffusa dalla Consumer Technology Association. Tra i prodotti premiati compaiono infatti due modelli LG mai presentati in via ufficiale. Il primo è la nuova generazione di TV OLED trasparente, che prende il nome di T6. Il secondo, ed è quello che merita più attenzione, è la nuova serie OLED “wallpaper” W7.

Un Wallpaper da 97 pollici, il primo di questa misura

Il riconoscimento assegnato dalla CTA riguarda nello specifico la versione da 97 pollici di W7. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché è il primo modello della famiglia Wallpaper a raggiungere questa diagonale. Fino a oggi la linea non si era mai spinta così in alto con le dimensioni e il salto è evidente anche solo sulla carta.

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Per il resto la filosofia è quella già vista con la serie W6. Parliamo di un televisore ultra piatto, con uno spessore che resta sotto il centimetro e che punta tutto sulla presenza discreta a parete. Proprio per mantenere il pannello così sottile, l’elettronica dedicata ai collegamenti non trova posto dietro lo schermo ma viene spostata in un box di connettività esterno. Questa unità separata dialoga con il TV senza fili, quindi tra il pannello e il resto dell’impianto non servono cavi di segnale a vista. Il concetto, insomma, rimane quello di un oggetto che si comporta quasi come un elemento d’arredo. Con 97 pollici di diagonale però l’effetto cambia parecchio, perché lo schermo occupa una porzione di parete decisamente più ampia rispetto ai formati precedenti della serie OLED Wallpaper.

Luminosità, colori e riflessi: i numeri dietro al premio

L’aspetto più curioso emerge leggendo le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio. Lì la CTA elenca alcune caratteristiche tecniche che LG non ha ancora comunicato in modo ufficiale. Si parla di una luminanza di picco di 4000 nit, un valore molto elevato per un pannello OLED, affiancato da una copertura dell’83% dello spazio colore BT.2020. Quest’ultimo è lo standard di riferimento per i contenuti in alta gamma dinamica, quindi la percentuale indica quanta parte di quella gamma di colori il televisore riesce effettivamente a riprodurre.

A questi dati si aggiunge una riflettività dello schermo dell’1,1%. In pratica il pannello rimanda indietro una quota minima della luce che lo colpisce, cosa che aiuta a contenere i riflessi di lampade e finestre quando il televisore viene usato in stanze illuminate.

Messi insieme, questi tre valori raccontano qualcosa anche su ciò che c’è sotto la superficie. La combinazione di picco luminoso, ampiezza cromatica e bassa riflettività suggerisce infatti che LG Display sia riuscita a portare la tecnologia Primary RGB Tandem anche sul formato da 97 pollici. Si tratta della struttura di pannello che l’azienda impiega per spingere luminosità e resa dei colori, e vederla applicata a una diagonale così ampia rappresenterebbe un passo avanti rilevante per la serie W7. Per avere tutti i dettagli bisognerà aspettare la presentazione vera e propria al CES 2027, dove LG mostrerà al pubblico sia il nuovo OLED Wallpaper W7 da 97 pollici sia il televisore OLED trasparente T6, entrambi già inseriti tra i prodotti premiati dalla Consumer Technology Association.

Fonte: TecnoAndroid