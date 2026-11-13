Apple, pacchetti AI a 45 euro per Logic Pro ma non in Italia

Apple ha deciso di far pagare alcune funzioni AI, e lo fa con un’offerta precisa: dei pacchetti di intelligenza artificiale venduti a parte, al prezzo di circa 45 euro ciascuno, pensati per due prodotti specifici come Logic Pro e Creator Studio. Non si parla quindi di un abbonamento generico che sblocca tutto l’ecosistema, ma di estensioni mirate rivolte a chi usa questi strumenti per creare musica e contenuti. Gli utenti italiani però dovranno aspettare, perché per il momento questi pacchetti non sono acquistabili nel nostro Paese.

È una notizia che merita attenzione, perché segna un passaggio piuttosto netto nel modo in cui la casa di Cupertino propone le proprie funzionalità intelligenti. Fino a oggi l’idea dominante era quella di integrare l’AI nei prodotti come parte dell’esperienza. Adesso invece compare un cartellino del prezzo vero e proprio, legato a strumenti professionali e creativi.

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Come funzionano i pacchetti AI di Apple

La logica scelta da Apple è quella del componente aggiuntivo. Chi lavora con Logic Pro o con Creator Studio può affiancare al software un pacchetto AI dedicato, che amplia le possibilità dell’applicazione con funzioni basate sull’intelligenza artificiale. L’acquisto è separato e riguarda il singolo programma, non l’intero parco di app dell’azienda.

Il pubblico di riferimento è abbastanza chiaro. Logic Pro è da tempo uno degli strumenti più usati per produrre musica sui computer della mela, mentre Creator Studio si rivolge a chi realizza contenuti. Si tratta in entrambi i casi di utenti che spesso considerano il software un vero ferro del mestiere, e che quindi potrebbero valutare con interesse una spesa extra se questa si traduce in un aiuto concreto nel lavoro quotidiano.

Il prezzo fissato è lo stesso per entrambe le soluzioni, circa 45 euro al cambio attuale. Una cifra che posiziona questi pacchetti a pagamento in una fascia accessibile per un professionista ma non trascurabile per un appassionato che usa il software nel tempo libero. Ed è proprio qui che la mossa diventa interessante, perché Apple sembra voler testare quanto gli utenti siano disposti a spendere per avere funzioni intelligenti in più dentro strumenti che già conoscono.

Perché in Italia non sono ancora disponibili

Il punto che interessa di più a chi legge da questa parte delle Alpi riguarda la disponibilità in Italia. Al momento i pacchetti AI per Logic Pro e Creator Studio non si possono acquistare nel nostro mercato. Chi usa questi software sul territorio italiano, dunque, non ha ancora modo di aggiungere le nuove funzioni alla propria configurazione.

Non è la prima volta che le novità legate all’intelligenza artificiale arrivano in tempi diversi a seconda del Paese, e anche in questo caso il debutto non coinvolge tutti i mercati nello stesso momento. Per gli utenti italiani questo significa restare alla finestra, osservando come verranno accolti i nuovi componenti aggiuntivi dove sono già in vendita.

Resta il fatto che l’iniziativa rappresenta un cambio di passo per Apple. Far pagare a parte alcune funzioni AI, invece di includerle tutte nel prodotto, è una scelta che apre la strada a un modello diverso, in cui l’intelligenza artificiale diventa un servizio aggiuntivo da acquistare in base alle proprie esigenze. Per ora il perimetro è limitato a due applicazioni creative e a un prezzo unico di circa 45 euro, con l’Italia esclusa dalla prima fase di distribuzione.

Fonte: TecnoAndroid