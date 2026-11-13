Waze e Garmin: i ciclisti appaiono sulla mappa grazie a LiveTrack

Chi pedala in città o sulle strade extraurbane conosce bene la sensazione di avere un’auto alle spalle senza sapere se il conducente si sia accorto della sua presenza. Proprio per ridurre questo rischio Waze e Garmin hanno unito le forze con una novità che porta i ciclisti direttamente sulla mappa del navigatore, così da segnalarli agli automobilisti che si trovano nei paraggi. Il tutto passa attraverso LiveTrack, la funzione di condivisione della posizione già nota a chi usa i dispositivi dell’azienda americana.

Il punto di partenza è un problema che riguarda entrambe le parti. Chi va in bici vive spesso con una certa tensione la convivenza con le auto, mentre chi sta al volante sa quanto sia facile non notare una bicicletta fino all’ultimo momento, magari quando ormai è tardi per reagire con calma. L’idea di Waze e Garmin è piuttosto lineare e punta a rendere visibile ciò che a volte sfugge allo sguardo.

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Come funziona LiveTrack su Waze

Il meccanismo non richiede passaggi complicati. Chi esce in bicicletta con un Garmin Edge, ovvero il ciclocomputer GPS del marchio, oppure con uno smartwatch Garmin compatibile può attivare LiveTrack prima di partire e scegliere di apparire sulla mappa di Waze sotto forma di icona in movimento. A quel punto gli automobilisti che si trovano nelle vicinanze ricevono una notifica che li avverte della presenza di un ciclista sulla strada.

Non si tratta di un ordine esplicito, ma il messaggio è chiaro. L’avviso funziona come un promemoria implicito a rallentare e a prestare maggiore attenzione, un piccolo segnale che può fare la differenza in quei frangenti in cui la distrazione è dietro l’angolo. Per chi pedala, invece, l’unico gesto necessario resta l’attivazione della condivisione sul proprio dispositivo Garmin prima dell’uscita.

Va sottolineato che senza questo passaggio iniziale non succede nulla. La comparsa sulla mappa di Waze è legata in modo diretto alla scelta di avviare LiveTrack, quindi chi dimentica di farlo semplicemente non verrà segnalato agli automobilisti durante il tragitto.

Privacy tutelata e disponibilità globale

Uno degli aspetti più delicati riguarda naturalmente la privacy, e su questo fronte le due aziende hanno adottato un approccio ragionevole. La funzione è del tutto volontaria e nessun ciclista viene tracciato senza averlo deciso in modo esplicito. Chi guida, inoltre, non vede il nome della persona in sella, la sua identità o il percorso preciso che sta seguendo, ma soltanto un avviso temporaneo che indica una presenza nelle vicinanze.

Anche la durata della segnalazione è limitata. Nel momento in cui il ciclista conclude l’attività sul proprio dispositivo Garmin, l’avviso scompare automaticamente dalla mappa, senza lasciare tracce visibili agli altri utenti. Un dettaglio non da poco per chi tiene alla riservatezza dei propri spostamenti abituali.

La novità è già disponibile su Android e iOS e non ci sono limitazioni geografiche, visto che il lancio è avvenuto a livello globale. Per chi possiede un Garmin e utilizza Waze attivarla non comporta alcun costo, mentre il beneficio potenziale in termini di sicurezza è concreto. Sul fronte degli automobilisti non serve configurare nulla, perché gli avvisi sui ciclisti arrivano in automatico, esattamente come già accade per gli altri pericoli segnalati dalla community di Waze.

Fonte: TecnoAndroid