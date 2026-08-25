The Agency 3 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie

The Agency tornerà con una terza stagione? È la domanda che ronza nella testa di chi ha divorato i primi episodi della serie di spionaggio con protagonista Michael Fassbender, e vale la pena mettere in fila quel poco che al momento si conosce sul futuro dello show.

La produzione ha già mostrato di sapere come tenere incollato il pubblico. La seconda stagione di The Agency è arrivata domenica 21 giugno 2026 su Paramount+, e lo ha fatto con una scelta ormai sempre più diffusa tra le piattaforme, cioè rilasciare tutti e 10 gli episodi in contemporanea al momento del lancio. Niente attese settimanali, insomma. Chi voleva poteva buttarsi nella storia dall’inizio alla fine in un colpo solo, seguendo le trame di spionaggio internazionale che hanno fatto da marchio di fabbrica al progetto fin dall’esordio.

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Cosa sappiamo sul futuro della serie

Il nodo vero, quello che interessa davvero i fan, riguarda la possibile terza stagione. E qui il discorso si fa più incerto. Al centro del racconto resta la figura interpretata da Michael Fassbender, che ha dato volto e spessore a un mondo fatto di segreti, coperture e tensioni che si giocano spesso sul filo del rasoio. Un tipo di narrazione che ha trovato terreno fertile su Paramount+, dove le storie di agenti e intrighi internazionali continuano a raccogliere consensi.

La formula del rilascio in blocco, con i 10 episodi disponibili tutti insieme, racconta molto anche delle intenzioni della piattaforma. È una modalità pensata per chi ama il binge watching, per chi non ha voglia di aspettare e preferisce vivere la tensione senza interruzioni. Un approccio che, in un panorama televisivo sempre più affollato, punta a catturare l’attenzione in fretta e a non lasciarla scappare.

Michael Fassbender e il richiamo dello spionaggio

Il fascino di The Agency passa in buona parte dalla presenza del suo protagonista. La serie ha costruito la propria identità attorno all’universo dello spionaggio, un genere che continua a esercitare un richiamo fortissimo sul pubblico e che, con la giusta cura nella scrittura e nella regia, sa regalare momenti di pura adrenalina.

L’uscita della seconda stagione, fissata per quel 21 giugno 2026, ha rappresentato un banco di prova importante per capire quanto lo show sia riuscito a fidelizzare gli spettatori. Il resto, per ora, appartiene al terreno delle ipotesi. Quello che è certo è che la serie ha lasciato il segno e che l’attesa attorno a un eventuale nuovo capitolo resta viva tra chi ha seguito le vicende di questo mondo sospeso tra ombre e verità nascoste.