Tesla vuole produrre in Germania fino a un milione di Cybercab all’anno, i robotaxi senza volante né pedali su cui Elon Musk sta puntando sempre di più. C’è però un ostacolo non da poco, perché oggi in Europa quei veicoli non potrebbero essere venduti né circolare liberamente su strada. Si tratta di un paradosso industriale che rischia di pesare parecchio sui piani dell’azienda americana.

Due mesi fa Tesla ha portato i suoi taxi autonomi sulle strade pubbliche degli Stati Uniti, ad Austin e a Dallas. Da quel momento i Tesla Cybercab sono diventati il vero gioiello della corona per Musk, che si sta allontanando passo dopo passo dal business delle auto elettriche per passeggeri. Come era prevedibile è arrivato anche l’annuncio di un investimento massiccio per far crescere il settore dei taxi a guida autonoma, con lo sguardo rivolto stavolta al Vecchio Continente.

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Tre miliardi per ampliare la gigafactory di Berlino

La cifra messa sul piatto è di 3.000 milioni di euro, destinati ad allargare la gigafactory di Berlino e ad avviare lì la produzione dei Cybercab. Il nuovo edificio sorgerà a Grünheide, a est della capitale tedesca, e avrà una capacità fino a 1 milione di veicoli l’anno. I lavori di costruzione dovrebbero partire nella prima metà del 2027, mentre l’avvio della produzione vera e propria è fissato per il 2029.

Per capire di cosa si parla vale la pena ricordare com’è fatto questo mezzo. Il Cybercab è un veicolo elettrico a guida autonoma di livello SAE 4/5, pensato per ospitare due passeggeri, e rinuncia a quasi tutto ciò che di solito si trova in un abitacolo. Niente volante, niente pedali e nessuna leva del cambio. Mancano all’appello anche gli specchietti retrovisori tradizionali e perfino il lunotto posteriore. Un’auto progettata quindi per fare a meno del conducente in ogni situazione.

Le regole europee che frenano i robotaxi

Qui iniziano i problemi. In Europa non esiste un quadro normativo che consenta la vendita su larga scala o la libera circolazione di robotaxi senza supervisione. L’Unione Europea disciplina la fabbricazione dei veicoli completamente autonomi ma limita le omologazioni a un massimo di 1.500 unità all’anno per modello, considerando l’intero territorio comunitario. Un tetto lontanissimo dal milione di esemplari che Tesla vorrebbe sfornare a Grünheide. E non è tutto, perché quella normativa è stata pensata per flotte in fase di sperimentazione, progetti pilota, navette e servizi di trasporto in zone delimitate, non certo per un prodotto destinato al grande pubblico.

Il secondo nodo è ancora più strutturale. Il sistema di omologazione dei veicoli dell’Unione, cioè il Regolamento UE 2018/858 insieme alle norme UN/ECE applicabili, richiede che ogni auto messa in commercio disponga di comandi manuali diretti. Proprio quegli elementi che il Cybercab ha eliminato per scelta progettuale, e che rappresentano la sua caratteristica più distintiva.

Perché il robotaxi di Musk possa essere immatricolato e viaggiare liberamente sulle strade europee servirebbe dunque una riforma della legislazione sui veicoli privi di comandi fisici. A muoversi dovrebbero essere la Commissione Europea e il Comitato Tecnico Veicoli a Motore. Al momento però il dibattito si sviluppa su un piano molto diverso. Sul tavolo c’è infatti l’ipotesi di creare un quadro comune per permettere l’uso in Europa del Tesla Assisted Driving, un sistema di livello 2 che resta parecchio distante dalle capacità del Cybercab.

Fonte: TecnoAndroid