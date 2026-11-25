L’hacker che nel 2022 aveva diffuso i primi filmati di GTA VI ha ricevuto la sua condanna. Arion Kurtaj, il giovane che la settimana scorsa si era dichiarato colpevole di aver violato i sistemi di Rockstar Games e di altre aziende, è stato condannato a sette anni di carcere. Nonostante la durata della pena, però, è stato rilasciato in regime di libertà su licenza, quindi fuori dal carcere ma sottoposto a condizioni precise.

Non si tratta di un caso qualsiasi. Il nome di Kurtaj è legato a una delle fughe di notizie più clamorose degli ultimi anni nel mondo dei videogiochi, e non solo. Fra i bersagli dei suoi attacchi informatici figurano infatti anche realtà come Uber e Revolut, nomi che con il gaming hanno poco a che vedere ma che rendono bene l’idea della portata delle sue incursioni.

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I 90 video di GTA VI e l’attacco a Rockstar Games

Il capitolo che ha reso famoso Arion Kurtaj resta comunque quello legato a Rockstar. Dopo essere riuscito a entrare nei sistemi dello studio, l’hacker ha pubblicato ben 90 video di Grand Theft Auto VI. Era il 2022, e il gioco era ancora lontanissimo dal suo debutto pubblico, arrivato soltanto la settimana scorsa. Parliamo quindi di immagini trapelate con anni di anticipo rispetto ai tempi decisi dalla software house.

Per uno studio come Rockstar Games, abituato a gestire con estrema cura ogni informazione sui propri titoli, una fuga di materiale di quelle dimensioni ha rappresentato un colpo pesante. I filmati mostravano il nuovo capitolo della serie in una fase di sviluppo ancora acerba, ben prima che l’azienda avesse la possibilità di presentarlo al pubblico secondo i propri piani. Ed è proprio questo episodio, più di tutti gli altri, ad aver messo il nome di Kurtaj sotto i riflettori.

Le violazioni ai danni di Uber e Revolut completano un quadro piuttosto ampio. Non un singolo attacco isolato, insomma, ma una serie di intrusioni che hanno colpito aziende molto diverse tra loro, dal settore dei trasporti a quello dei servizi finanziari fino all’intrattenimento.

Una condanna a sette anni, ma fuori dal carcere

La sentenza nei confronti di Arion Kurtaj arriva dopo un percorso già segnato da periodi di detenzione e ricovero. Prima della condanna, il giovane aveva trascorso del tempo in ospedale a causa del suo autismo e anche in prigione. Un elemento che aiuta a capire perché, nonostante una pena formalmente pesante come sette anni, il tribunale abbia optato per il rilascio su licenza invece della detenzione.

Durante l’udienza il giudice si è rivolto direttamente a lui con parole piuttosto significative. Lo ha descritto come un ragazzo evidentemente dotato di un grande talento, e lo ha esortato a non sprecare queste capacità passando il resto della propria vita a entrare e uscire dal carcere. Un invito che suona quasi come un avvertimento, considerando che la libertà concessa resta comunque legata al rispetto di determinate condizioni.

Il caso di GTA VI si chiude così, almeno sul piano giudiziario, con un verdetto che riconosce la gravità dei fatti ma lascia aperta una porta. Kurtaj resta condannato a sette anni, pur senza tornare dietro le sbarre, e dovrà rispettare i vincoli imposti dalla libertà su licenza decisa dal tribunale.

Fonte: TecnoAndroid