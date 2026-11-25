Condividere un’immagine di GTA 6 con un amico tramite il PlayStation Network può costare caro, almeno per qualche settimana. Un giocatore ha raccontato su Twitter di essersi ritrovato con le funzioni social sospese dopo aver inviato a un altro utente, in privato e quindi nemmeno in uno spazio pubblico, uno scatto esplicito realizzato con la Photo Mode del nuovo titolo di Rockstar. La vicenda ha sollevato più di qualche perplessità, perché il contenuto incriminato arriva direttamente da un gioco venduto sulla stessa piattaforma che ha deciso di punirlo.

Poco dopo l’invio della foto, sulla console del giocatore è comparsa una comunicazione firmata PlayStation Safety. Il messaggio contestava una violazione del regolamento del servizio online di Sony in materia di contenuti pornografici e osceni. La conseguenza è stata immediata, con la sospensione delle funzionalità social per trenta giorni. Non un blocco totale dell’account quindi, ma comunque uno stop di un mese a messaggi e interazioni con gli altri utenti.

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Lo scatto nel resort per nudisti di GTA 6

Il protagonista della storia ha spiegato che l’immagine era stata catturata all’interno di uno dei resort per nudisti presenti nella mappa di GTA 6. Nessuno mette in discussione il fatto che la foto contenesse materiale esplicito, e lo stesso utente non sembra negarlo. Il punto è un altro. Quello scenario fa parte del mondo di gioco e chiunque possieda una copia del titolo può raggiungerlo liberamente, girarci dentro e osservare esattamente le stesse cose finite nello scatto.

Il messaggio pubblicato dal giocatore non lascia spazio a dubbi sul suo stato d’animo. Scritto tutto in maiuscolo, invitava gli altri a non inviare per nessun motivo tramite la messaggistica del PSN foto scattate con la fotocamera interna del gioco che contengano nudità. Subito dopo raccontava di aver appena ricevuto un ban di 30 giorni dalle funzioni social per aver mandato a un amico l’immagine della colonia nudista che aveva scoperto esplorando GTA 6.

Una regola rispettata, ma con più di una contraddizione

Dal punto di vista strettamente formale la decisione di Sony ha una sua logica. Il codice di condotta del PlayStation Network vieta la condivisione di contenuti espliciti e lo scatto rientrava pienamente in quella categoria. Tecnicamente si tratta di una violazione, e il sistema di moderazione ha fatto quello per cui è stato pensato. Eppure la situazione appare piuttosto contraddittoria, soprattutto considerando l’origine di quelle immagini.

Il materiale proviene infatti da un gioco disponibile proprio su PlayStation, un prodotto che peraltro non risulta nemmeno classificato come vietato ai minori. Sony vende GTA 6 direttamente sul proprio store e non ha alcun problema a celebrarlo e lodarlo per gli enormi introiti che ha generato. Diventa quindi difficile capire il senso di una punizione legata alla condivisione privata di qualcosa che qualsiasi giocatore può vedere con i propri occhi semplicemente avviando il titolo di Rockstar e raggiungendo quella zona della mappa.

Al momento chi utilizza la Photo Mode di GTA 6 farebbe bene a valutare con attenzione cosa inviare attraverso i messaggi della console. Il caso raccontato dimostra che i controlli di PlayStation Safety intervengono anche sugli scambi privati tra amici e che l’origine del contenuto, anche se si tratta di un gioco ufficialmente distribuito sulla piattaforma, non basta a evitare la sospensione di trenta giorni delle funzioni social.

Fonte: TecnoAndroid