Nothing ha scelto la data: il suo misterioso dispositivo basato sull’intelligenza artificiale verrà presentato ufficialmente l’8 dicembre e si chiamerà Ear (note). A confermarlo è stato Carl Pei in persona durante un’intervista, nella quale il fondatore dell’azienda londinese ha svelato anche la natura del prodotto. Si tratta di un paio di auricolari pensati per registrare e trascrivere le conversazioni, sia quelle che avvengono dal vivo sia quelle al telefono. Una combinazione che, sulla carta, li rende piuttosto diversi da quanto si trova oggi in commercio.

Il punto di partenza è semplice. Sul mercato esistono già dispositivi capaci di registrare le chiamate e altri dedicati alle conversazioni in presenza, ma finora nessuno aveva messo insieme le due funzioni in un unico prodotto. Ear (note) invece le supporterà entrambe, e lo farà sfruttando i microfoni distribuiti tra gli auricolari e la custodia. Carl Pei ha accompagnato l’annuncio con un messaggio pubblicato sui social il 10 novembre 2026, breve ma eloquente: il contesto, secondo lui, non vive dentro una finestra di chat.

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Come funziona la registrazione su Ear (note)

La parte più curiosa riguarda proprio la custodia di ricarica, che non si limita a tenere al sicuro gli auricolari e a ridare energia alla batteria. Al suo interno ci sono infatti dei microfoni integrati, e sarà lei a occuparsi di catturare le conversazioni e le riunioni dal vivo. Basta pensare a un incontro di lavoro attorno a un tavolo, o a una chiacchierata che conviene non perdere, per capire a cosa potrebbe servire.

Le telefonate seguono invece un’altra strada. In quel caso entrano in gioco i microfoni degli auricolari veri e propri, che registreranno la chiamata direttamente mentre la si sta facendo. Una divisione dei compiti piuttosto netta, quindi, che permette a Nothing di coprire entrambi gli scenari senza costringere l’utente a portarsi dietro due oggetti diversi.

A dare il via alle registrazioni ci penserà il tasto Talk. Per ora la sua funzione principale è questa, anche se in futuro potrebbe diventare una scorciatoia per richiamare rapidamente altre funzionalità. Tutto quello che viene registrato finirà poi in un’app dedicata sullo smartphone, dove sarà possibile gestire i file audio, consultare le trascrizioni e leggere i riassunti generati dall’intelligenza artificiale.

Agenti AI e attenzione alla privacy

C’è poi il capitolo degli assistenti. Con Ear (note) l’utente potrà dialogare con più agenti di intelligenza artificiale, e tra questi figura anche un sistema di controllo vocale semplificato che Nothing ha sviluppato appositamente per le conversazioni bidirezionali. L’idea, insomma, è quella di poter parlare con gli auricolari in modo naturale e ricevere risposte, senza passare ogni volta dallo schermo del telefono.

Un dispositivo che ascolta e registra solleva inevitabilmente qualche domanda sulla privacy, e Carl Pei lo sa bene. Il fondatore ha voluto rassicurare gli utenti spiegando che Nothing è stata estremamente cauta per non correre alcun rischio su questo fronte. Gli auricolari hanno ottenuto tutte le certificazioni necessarie e a Londra l’azienda ha messo in piedi un team interamente dedicato alla sicurezza dei dati.

Per scoprire tutti gli altri dettagli, a partire da prezzo e disponibilità, bisognerà aspettare la presentazione ufficiale di Nothing Ear (note), fissata per l’8 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid