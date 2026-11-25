Da novembre 2026 il cane robot Rover X1 è in vendita nei negozi italiani e su Amazon, e porta nelle case un’idea che fino a poco tempo fa sembrava destinata solo alle fiere di tecnologia. Si tratta di un quadrupede capace di seguire il padrone al guinzaglio, trasportare la spesa, ballare e perfino raccontare storie ai bambini. A distribuirlo in Italia è Nital, azienda conosciuta soprattutto come importatore Nikon, che con questo prodotto inaugura la sua nuova divisione dedicata alla robotica.

Dietro il progetto c’è il marchio INFFNI, il ramo consumer di DOBOT Robotics, società cinese nata nel 2015 e quotata alla Borsa di Hong Kong. Con Rover X1 debutta anche Nital Robotics, che punta ad allargare la propria offerta alle imprese a partire dal 2027. Intanto il primo banco di prova è il pubblico italiano, chiamato a valutare una spesa compresa tra 2.199 e 2.999 euro per un robot a quattro zampe.

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Tre modelli tra zampe e ruote

La gamma parte da Rover X1 a 2.199 euro. Il modello base monta una batteria da 4.000 mAh con un’autonomia dichiarata tra 1 e 2 ore, segue l’utente grazie alle telecamere, raggiunge una velocità massima di 1,8 m/s e si controlla tramite app oppure radiocomando. È la versione più essenziale, e lo si nota.

Salendo di livello si trova Rover X1 Pro a 2.799 euro, che raddoppia la batteria a 8.000 mAh portando l’autonomia dichiarata tra 2 e 3 ore. In più arriva il tracciamento UWB, una tecnologia che misura distanza e posizione con grande precisione e permette al robot di restare dietro al padrone anche durante una corsa. Si aggiunge poi la guida a distanza via 4G. Due funzioni che nell’uso di tutti i giorni cambiano parecchio le cose.

Il terzo modello, siglato X1 W Pro, costa 2.999 euro e si distingue perché esce dalla scatola già su ruote anziché su zampe. Arriva fino a 3 m/s, supera ostacoli alti fino a 50 cm in modalità arrampicata e affronta pendenze fino a 35°. La batteria resta da 8.000 mAh, con un’autonomia dichiarata tra 1,5 e 2,5 ore. Tutte e tre le versioni hanno telecamere Full HD davanti e dietro e luci integrate per le uscite serali.

Chi sceglie X1 o X1 Pro e desidera le ruote può acquistare a parte il Quick Swap Wheel Pack a 799 euro. Il cambio richiede meno di 10 minuti e non serve alcuna calibrazione, così la versione d’ingresso diventa qualcosa di molto vicino al modello su ruote.

Guinzaglio bionico, carichi e intelligenza artificiale

Il robot obbedisce a comandi vocali e gestuali, oltre che all’app e al radiocomando. In modalità a mani libere segue il proprietario usando telecamere e sensori ed evita gli ostacoli lungo il percorso. Con il Leash Kit, un guinzaglio da un metro venduto separatamente a 19 euro, entra nella cosiddetta modalità guinzaglio bionico: interpreta la direzione e la forza della trazione e si adegua proprio come farebbe un cane in carne e ossa.

Sul dorso è presente un attacco standard da 1/4″ pensato per action cam, smartphone o luci. Con il Cargo Kit, composto da borsa e supporto e proposto a 79 euro, il quadrupede diventa un piccolo mulo da trasporto. X1 e X1 Pro reggono fino a 7 kg, mentre la versione su ruote arriva a 20 kg per brevi tratti. Sulle zampe il robot sa salutare, inchinarsi, ballare e lanciarsi in salti mortali. Su ruote invece può derapare e arrampicarsi su ostacoli fino a 50 cm, anche se nell’uso quotidiano il limite scende a 16 cm.

Non manca un’intelligenza artificiale conversazionale che risponde alle domande e racconta storie con voci pensate per i più piccoli. Il robot si può programmare per creare sequenze e coreografie sincronizzate con la musica, ed è possibile coordinare più esemplari insieme. Va ricordato che Leash Kit e Cargo Kit non sono inclusi nel prezzo base.

Rover X1 si trova da MediaWorld, Euronics, Expert, Unieuro e Amazon, mentre l’assistenza post vendita è affidata a LTR Service, il laboratorio ospitato nella sede Nital in provincia di Torino. Lorenzo Magnelli, Responsabile Business Unit Nital Robotics, ha spiegato così il progetto: “Con Nital Robotics vogliamo mettere a disposizione del mercato italiano tecnologie e competenze che rendano la robotica sempre più accessibile. Rover X1 apre questo percorso, che ci porterà a sviluppare anche per le imprese un’offerta capace di integrare prodotti, software e servizi dedicati.”

Fonte: TecnoAndroid