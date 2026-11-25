Oltre un miliardo di anni di storia della Terra risulta assente da molte formazioni rocciose del pianeta e i geologi discutono da decenni sul motivo di questo vuoto. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature propone una spiegazione per la cosiddetta Grande Discordanza, nota in ambito scientifico come Great Unconformity. Secondo lo studio, potenti correnti nelle profondità del pianeta avrebbero sollevato e poi abbassato interi continenti con estrema lentezza. In questo modo l’erosione avrebbe avuto tutto il tempo di cancellare vastissimi tratti della documentazione geologica, prima che i resti venissero sepolti e conservati.

Il lavoro è firmato da Santosh Dhungana, dottorando dell’Università di Wollongong, insieme al suo supervisore Nicolas Flament, professore associato nello stesso ateneo. Dhungana fa notare che per la Grande Discordanza sono state avanzate moltissime ipotesi, ma poche sono state messe alla prova confrontandole con il comportamento dell’interno terrestre sul lungo periodo. Per rendere l’idea il ricercatore usa un’immagine semplice: “Immaginate un libro a cui è stata strappata una grossa sezione centrale. La Grande Discordanza è quel vuoto nella storia della Terra, con il racconto che salta dai primi capitoli direttamente a una parte molto più avanzata. La nostra ricerca suggerisce che quelle pagine non siano andate perse per caso”.

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Un salto di centinaia di milioni di anni nelle rocce

In condizioni normali gli strati di roccia sedimentaria si accumulano uno sopra l’altro e formano una specie di linea del tempo, con le rocce più antiche in basso e quelle più recenti in alto. Studiandoli è possibile ricostruire gli ambienti del passato e capire come il pianeta sia cambiato nel corso di miliardi di anni. Questa cronologia però presenta un’interruzione vistosa. In molte località del mondo i sedimenti risalenti al Cambriano, circa 540 milioni di anni fa, poggiano direttamente su rocce cristalline molto più vecchie, tra cui graniti che possono superare il miliardo di anni. Gli strati intermedi semplicemente non ci sono.

Uno degli esempi più evidenti si trova nel Grand Canyon, negli Stati Uniti, area che un tempo faceva parte di Laurentia, l’antica massa continentale corrispondente all’attuale Nord America. Lacune simili sono state individuate anche in Europa, Australia, Africa e Asia. L’entità del tempo mancante cambia parecchio da un luogo all’altro: in alcuni punti mancano circa 200 milioni di anni di storia geologica, altrove il vuoto oltrepassa il miliardo.

Il mantello che solleva e abbassa i continenti

Per capire cosa abbia cancellato quei capitoli, i due studiosi hanno simulato i movimenti del mantello terrestre nell’arco di centinaia di milioni di anni. Il mantello è un enorme strato di roccia calda, in gran parte solida, che si trova sotto la crosta. Sulla scala dei tempi umani appare rigido, ma su periodi geologici riesce a deformarsi e a scorrere molto lentamente. La circolazione alimentata dal calore, chiamata convezione del mantello, può innalzare gradualmente vaste regioni della superficie oppure farle sprofondare. Quando un continente si alza, vento, acqua e altri agenti naturali ne consumano la superficie. Se poi la terra si abbassa, gli oceani possono avanzare e depositare nuovi sedimenti sopra la roccia erosa.

Le simulazioni hanno mostrato uno schema ricorrente in tre grandi regioni continentali antiche: Laurentia, Baltica (l’Europa settentrionale) e la Cina settentrionale. Secondo i modelli, la convezione ha sollevato i nuclei di questi continenti durante il Neoproterozoico, l’era compresa all’incirca tra un miliardo e 540 milioni di anni fa, che precede l’esplosione cambriana. Rimanendo a lungo in quota, quei territori avrebbero subito un’erosione prolungata capace di eliminare centinaia di milioni di anni di strati. Al sollevamento sarebbe seguito un esteso abbassamento durante il Fanerozoico, l’eone che copre grosso modo gli ultimi 540 milioni di anni. I mari hanno così ricoperto le superfici consumate e i nuovi sedimenti hanno sigillato il confine tra vecchio e nuovo.

Simulazioni e mappa della discordanza coincidono

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la corrispondenza tra i modelli al computer e la distribuzione geografica della Grande Discordanza. Le simulazioni prevedono un lungo sollevamento seguito da un abbassamento proprio in Nord America, nell’Europa settentrionale e nella Cina settentrionale, cioè le aree dove la lacuna è particolarmente ben documentata. Invece di cercare una spiegazione diversa per ogni sito, i risultati indicano un unico processo profondo capace di giustificare lo schema diffuso.

“A volte ciò che manca può raccontarci della Terra più di quello che vediamo. Un unico lungo periodo di sollevamento seguito da un lungo periodo di sprofondamento sarebbe stato la ricetta ideale per rimuovere la roccia e conservare la superficie consumata” ha spiegato Flament. Lo studio non stabilisce che la convezione del mantello sia stata l’unico fattore in gioco, ma offre una spiegazione verificabile sia della scomparsa di tanta storia antica sia della sopravvivenza delle prove rimaste. “Erano state proposte molte spiegazioni per la Grande Discordanza, ma poche erano state confrontate con il modo in cui la Terra si comporta davvero nel tempo. È entusiasmante poter proporre una soluzione a questo rompicapo geologico”.

Fonte: TecnoAndroid