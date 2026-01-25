Tempesta solare record: aurore fuori stagione e allerta per le infrastrutture

Una tempesta solare di intensità eccezionale ha raggiunto il Pianeta, innescata da una violenta eruzione osservata sulla superficie del Sole. Secondo le rilevazioni dei centri di meteorologia spaziale statunitensi, il fenomeno ha toccato il livello quattro su una scala di cinque. Questo valore non veniva registrato da oltre due decenni. L’origine viene attribuita all’espulsione di una grande nube di particelle cariche, scagliate nello spazio a velocità elevatissime. Quando questo flusso incontra il campo magnetico terrestre, si genera una tempesta geomagnetica capace di modificare temporaneamente l’equilibrio tra spazio e atmosfera. Gli esperti hanno segnalato che l’attività solare si è intensificata nell’ultimo biennio, rendendo questi episodi più frequenti e più estesi nelle loro conseguenze visive e tecniche.

Aurore fuori rotta e cieli inediti

Tra gli effetti più spettacolari figurano le aurore, normalmente confinate alle regioni polari. In questa occasione il fenomeno è stato osservato anche a latitudini insolitamente basse, con bagliori verdi e violacei apparsi nel cielo notturno di diverse zone dell’Europa settentrionale e del Nord Italia. L’emissione luminosa deriva dall’interazione tra le particelle solari e i gas dell’alta atmosfera, un processo che trasforma un evento energetico in uno scenario quasi pittoresco. Le testimonianze raccolte parlano di archi luminosi e di tende colorate che hanno attraversato l’orizzonte per alcuni minuti. Gli scienziati spiegano che tali manifestazioni indicano una forte perturbazione magnetica e offrono un’opportunità preziosa per studiare le dinamiche tra Sole e Terra in condizioni estreme.

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Accanto allo spettacolo, l’attenzione resta concentrata sui possibili effetti sulle infrastrutture. Le tempeste geomagnetiche possono causare interferenze nei segnali radio ad alta frequenza e variazioni di tensione nelle reti elettriche. Le agenzie che gestiscono satelliti e sistemi di comunicazione hanno attivato procedure di monitoraggio continuo per ridurre i rischi di anomalie temporanee. Viene segnalato che l’intensità del fenomeno tende a diminuire gradualmente, anche se le fasi più acute possono produrre disturbi localizzati. Per il territorio italiano non sono stati indicati scenari critici, mentre resta aperta la possibilità di nuove apparizioni luminose durante la notte. La tempesta viene descritta come un promemoria della dipendenza tecnologica dalle condizioni dello spazio, un legame spesso invisibile che, in occasioni come questa, diventa improvvisamente evidente.