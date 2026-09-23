Tehran, luci misteriose nel cielo: i video dividono la rete

Le luci misteriose su Tehran filmate nella notte del 20 settembre 2026 hanno trasformato un video traballante da smartphone in un caso internazionale. Chi stava percorrendo la Azadegan Expressway ha puntato il telefono verso l’alto e ha ripreso un grappolo di luci multicolore, simili a LED, che sembravano restare sospese sopra la capitale iraniana. In tempi normali sarebbe finita lì, con qualche commento sul drone di un appassionato o su un aquilone luminoso. Ma con una guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, quelle immagini hanno preso tutto un altro peso.

I filmati hanno cominciato a circolare su X e su altre piattaforme intorno al 20 settembre, mostrando un oggetto lento o quasi immobile con luci cangianti nel cielo notturno. La registrazione più condivisa viene attribuita proprio alla zona della Azadegan Expressway. La stessa notte sono state segnalate apparizioni luminose simili sopra Mashhad, senza però alcuna conferma ufficiale da nessuna delle due città.

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Cosa si vede davvero nei video girati sopra la capitale

Il materiale è breve, a bassa risoluzione e mosso. Nessuna autorità aeronautica o militare iraniana ha identificato l’oggetto, nessuno lo ha definito una minaccia, nessuno lo ha collegato a un’operazione nota. Su X gli utenti hanno proposto di tutto: un drone singolo, una formazione di droni, un velivolo militare, un aquilone equipaggiato con luci LED.

Un account molto seguito dedicato all’intelligenza artificiale ha analizzato le immagini concludendo che le luci curve e multicolore corrispondono a “effetti comuni di droni lontani, luci di navigazione di aeromobili o aquiloni LED”, con una sentenza secca: “Non è un UFO”. Lo stesso intervento ha però ricordato un punto scomodo, e cioè che i video generati con l’intelligenza artificiale oggi possono risultare indistinguibili da quelli autentici, e che la scarsa qualità dell’immagine impedisce qualsiasi conclusione solida.

Almeno un utente ha passato il filmato attraverso uno strumento di verifica basato sull’AI. Il responso ha indicato che il video sembra genuino, ma che l’oggetto somiglia a un drone illuminato. Anche questo, come tutto il resto, resta nella categoria del plausibile mai verificato. Non esistono dati radar, geolocalizzazioni indipendenti o analisi tecniche firmate da un ente riconosciuto. L’unico fatto accertato è che luci multicolore non identificate sono state filmate sopra Tehran e hanno fatto il giro della rete.

Un cielo osservato con nervi tesi

L’avvistamento arriva in una delle fasi più instabili dei rapporti tra Washington e Teheran. La guerra tra Stati Uniti e Iran è in corso, i ribelli Houthi colpiscono l’Arabia Saudita e i vertici militari iraniani hanno avvertito che qualsiasi nuovo attacco americano scatenerebbe una rappresaglia dura contro le basi statunitensi e gli alleati regionali. Lo sviluppo di missili ipersonici da parte delle potenze dell’area ha alzato ulteriormente la posta.

In una telefonata con Fox News, il presidente Donald Trump ha elencato tre strade per l’Iran: cancellarlo, lasciarlo marcire dal punto di vista economico, oppure trattare. Si è descritto in “modalità decisionale”. Il corrispondente capo per gli esteri di Fox News, Trey Yingst, ha riassunto così il quadro per gli spettatori: “Il presidente ha descritto le scelte attualmente sul tavolo come spazzare via l’Iran, lasciarlo marcire economicamente o fare un accordo”.

In un clima del genere, chi si trova davanti a un fenomeno luminoso sopra la capitale non sta guardando un evento neutro. Operazioni informative in tempo di guerra, errori di identificazione di tecnologie civili e pressione psicologica elevata sono tutti fattori concreti nel modo in cui il filmato si è diffuso.

La firma luminosa RGB e la deriva lenta dell’oggetto restano compatibili con droni di consumo o dispositivi aerei decorativi, quegli apparati LED venduti ovunque e usati anche negli spettacoli dell’intervallo negli stadi. Resta un’inferenza ragionevole, non un’analisi confermata. Nessun elemento collega finora le luci a un’operazione militare, a un drone di sorveglianza straniero o ad attività statunitensi. Trump ha comunque dichiarato di essere disponibile a incontrare il presidente iraniano Masoud Pezeshkian all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Fonte: TecnoAndroid