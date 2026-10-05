SUV che consumano meno nel 2026: la classifica per alimentazione

Quali sono i SUV che consumano meno nel 2026? A questa domanda risponde una classifica costruita sui modelli provati da inizio anno, divisa per tipo di alimentazione. Dentro ci sono i nuovi SUV e crossover a benzina, diesel, GPL, mild hybrid, full hybrid e plug in hybrid, tutti messi alla prova per capire quale consuma davvero di meno. Si parla quindi di consumi reali, misurati su strada durante le prove, e non dei valori dichiarati sulle schede tecniche.

Perché dividere la classifica per alimentazione

Mettere sullo stesso piano un diesel e un ibrido ricaricabile avrebbe poco senso. Ogni tecnologia ha un modo diverso di usare l’energia, e un confronto diretto finirebbe per premiare sempre le stesse soluzioni. La scelta di separare le alimentazioni permette invece di capire quale modello si comporta meglio all’interno della propria categoria, cioè contro i rivali più vicini per caratteristiche e utilizzo.

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È un approccio utile soprattutto per chi ha già deciso che tipo di motore vuole e cerca solo il veicolo più parco tra quelli disponibili. Chi punta sul GPL, per esempio, difficilmente si mette a confrontare i propri numeri con quelli di un’ibrida alla spina. Le esigenze sono diverse, così come le abitudini di rifornimento e i costi di gestione.

C’è poi un altro aspetto. Il mercato dei crossover e delle vetture a ruote alte è ormai talmente ampio da coprire praticamente ogni fascia, dalle compatte cittadine fino ai modelli più grandi pensati per la famiglia. Una graduatoria unica rischierebbe di confondere più che chiarire, mentre una suddivisione per tipo di motorizzazione rende tutto più leggibile.

Benzina, diesel e GPL a confronto con le ibride

Le categorie prese in esame sono sei. Ci sono le motorizzazioni tradizionali a benzina e a gasolio, che continuano ad avere un loro pubblico nonostante l’avanzata dell’elettrificazione. Accanto a queste trova posto il GPL, alimentazione che in Italia mantiene una presenza importante grazie al prezzo del carburante.

Poi arriva il capitolo delle ibride, a sua volta diviso in tre gruppi. Le mild hybrid rappresentano il primo gradino dell’elettrificazione, con un supporto elettrico leggero al motore termico. Le full hybrid fanno un passo in più, perché sono in grado di muoversi anche solo con la spinta elettrica per brevi tratti. Infine le plug in hybrid, che si ricaricano dalla presa di corrente e possono percorrere distanze più lunghe senza accendere il motore a combustione. Proprio quest’ultima famiglia richiede una lettura attenta. Il consumo di un’ibrida ricaricabile cambia molto in base a quanto spesso viene collegata alla rete e a quanto la batteria viene sfruttata nei tragitti quotidiani. Per questo motivo i numeri vanno sempre interpretati tenendo conto delle condizioni in cui la prova si è svolta.

I modelli provati dall’inizio del 2026

La graduatoria raccoglie tutti i SUV e i crossover testati a partire da gennaio 2026. Si tratta quindi di un elenco destinato a crescere man mano che nuovi modelli arrivano sul mercato e vengono messi alla prova su strada. Ogni vettura finisce nella propria casella in base al tipo di motore montato, così da avere un quadro aggiornato e facile da consultare. L’obiettivo di fondo è uno solo: individuare, per ciascuna alimentazione, il modello capace di percorrere più chilometri con la stessa quantità di carburante o energia. I consumi reali registrati durante le prove sono il criterio su cui si basa l’intera classifica dei SUV più parsimoniosi provati nel 2026.

Fonte: TecnoAndroid