GTA 6 su PS5 richiederà il firmware 14.10.00: addio al jailbreak?

Il futuro del jailbreak su PlayStation 5 potrebbe essere deciso da un protagonista del tutto inatteso, cioè GTA 6. Il nuovo titolo di Rockstar richiederà infatti il firmware 14.10.00 per essere avviato sulla console di Sony. Si tratta proprio della versione che ha chiuso le falle sfruttate negli ultimi giorni da chi voleva sbloccare il sistema. Le indiscrezioni arrivano dal datamining e mettono chi ha scelto di restare indietro con gli aggiornamenti davanti a una scelta piuttosto scomoda.

La falla che ha spalancato le porte di PS5

Negli ultimi giorni la scena del jailbreak ha fatto passi avanti davvero importanti. Praticamente ogni console della casa giapponese si è ritrovata esposta a una vulnerabilità che la rendeva facilmente violabile. Per chi da tempo cercava un modo per aggirare le protezioni della piattaforma è stata un’occasione rara e ghiotta.

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La reazione di Sony è stata rapida. Con la versione 14.10.00 del software di sistema l’azienda ha distribuito una patch correttiva che chiude, almeno per ora, ogni breccia individuata. Chi però intende sfruttare queste possibilità ha già preso le proprie contromisure e ha disattivato gli aggiornamenti automatici. In questo modo la console resta ferma alla versione vulnerabile e l’accesso allo sblocco non va perso.

Fin qui la classica partita a scacchi tra un produttore e la comunità che prova a forzarne i limiti. Una dinamica già vista molte volte, insomma. Questa volta però sulla scacchiera potrebbe comparire un pezzo capace di cambiare gli equilibri.

GTA 6 come argine al jailbreak su PlayStation 5

Il piano di chi ha bloccato gli aggiornamenti rischia di saltare per colpa di un terzo incomodo. Secondo quanto rilevato da un account considerato da sempre un punto di riferimento nel datamining dei giochi in uscita, GTA 6 avrà bisogno del firmware 14.10.00 per funzionare su PS5. In termini pratici gli utenti saranno costretti a installare la versione più recente del software di sistema se vorranno giocare al titolo più atteso del decennio.

Per chi ha scelto la strada dello sblocco si apre quindi un bivio piuttosto netto. Da una parte c’è la console modificata e dall’altra l’avventura firmata Rockstar. Stando a questi dati, le due cose non potranno convivere sulla stessa macchina. Basterà installare l’aggiornamento richiesto per veder sparire la vulnerabilità e con essa ogni possibilità legata al jailbreak.

Un assist di Rockstar a Sony

Tutto lascia pensare che Sony abbia ricevuto un vero e proprio assist dallo studio per contrastare il fenomeno. Appare infatti alquanto improbabile che il requisito sia stato introdotto per motivi diversi dalla semplice diffusione della patch correttiva. L’aggiornamento 14.10.00 non porta con sé altre novità di rilievo che potrebbero renderlo indispensabile per un gioco single player come GTA 6.

C’è poi un altro elemento da tenere in considerazione. La componente online del gioco non dovrebbe essere operativa al momento del debutto, quindi viene meno anche un’eventuale giustificazione legata alle funzioni di rete. Il nuovo capitolo della serie è atteso al lancio il 19 novembre 2026, e da quella data chi vorrà giocarci su PlayStation 5 dovrà prima installare il firmware 14.10.00.

Fonte: TecnoAndroid