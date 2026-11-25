Per oltre dieci anni la comunità scientifica ha cercato di capire se in un pianeta sempre più caldo i fulmini che colpiscono il suolo sarebbero diventati più frequenti oppure no. I modelli climatici pubblicati finora arrivavano a conclusioni del tutto discordanti, ma adesso l’intelligenza artificiale offre una risposta piuttosto netta sul legame tra cambiamento climatico e attività elettrica dell’atmosfera. Grazie all’apprendimento automatico, un gruppo di ricercatori ha stimato che le scariche dirette verso la superficie terrestre potrebbero crescere tra il 76% e il 140% prima della fine del secolo.

Lo studio più recente indica un incremento medio vicino al 30% per ogni grado di riscaldamento globale. Sulla carta può sembrare un dato quasi spettacolare, eppure le conseguenze pratiche sarebbero tutt’altro che trascurabili. Un aumento simile peserebbe sugli incendi boschivi, sulla stabilità delle foreste e perfino sulle infrastrutture critiche.

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Fulmini: un dibattito scientifico lungo più di dieci anni

Per capire perché questo risultato abbia un certo peso conviene fare un passo indietro. Nel 2014 uno studio pubblicato su Science aveva calcolato che i fulmini sarebbero aumentati di circa il 12% per ogni grado di riscaldamento, il che avrebbe significato un 50% di scariche in più entro il 2100. Quella stima però si basava su variabili indirette come l’energia convettiva e le precipitazioni, e prendeva in esame soltanto il territorio continentale degli Stati Uniti.

Quattro anni più tardi, nel 2018, un’altra ricerca ha spinto la discussione nella direzione opposta. Partendo dalla microfisica del ghiaccio all’interno delle nuvole, gli autori erano arrivati alla conclusione che la frequenza globale delle saette sarebbe potuta calare fino al 15% verso la fine del secolo. Due previsioni così lontane tra loro lasciavano chiaramente intendere che qualcosa non quadrava nel quadro generale del cambiamento climatico applicato ai temporali.

Il ruolo di FLASHMAP e dell’apprendimento automatico

La novità sta nel metodo. Invece di affidarsi esclusivamente a formule teoriche su come le nubi si caricano di elettricità, i ricercatori hanno addestrato un modello di apprendimento automatico con osservazioni reali dei fulmini tra nube e suolo raccolte su scala planetaria. Si tratta quindi di un approccio che parte dai dati misurati e non da ipotesi sulla fisica delle nuvole.

Per farlo è stato usato FLASHMAP, un nuovo archivio sviluppato dagli stessi studiosi che registra le scariche avvenute dal 2019 al 2024. Prima di impiegarlo, l’affidabilità di questa banca dati è stata verificata confrontandola con le reti regionali di rilevamento a terra presenti in Spagna, in Alaska e in Australia.

Proiettando verso la fine del secolo la relazione appresa dall’algoritmo, entrambi i modelli climatici utilizzati concordano su una tendenza fortemente in crescita, pur divergendo sull’entità precisa. L’aumento complessivo dei fulmini tra nube e suolo sopra i continenti si colloca tra il 76% e il 140%, valori che corrispondono proprio a quel salto di circa il 30% per ogni grado in più della temperatura media legato al riscaldamento globale.

Gli stessi autori segnalano comunque alcune differenze. Alle medie e alte latitudini i due modelli climatici si comportano in modo piuttosto coerente, mentre lo scarto maggiore emerge nelle regioni tropicali quando si adopera uno dei due modelli di riferimento, con una variabilità particolarmente marcata sopra l’Amazzonia e la Nuova Guinea. Un risultato che ha una sua logica, visto che i tropici concentrano buona parte dell’attività elettrica del pianeta.

Le conseguenze per foreste e incendi

L’interesse del gruppo di ricerca per le scariche atmosferiche non è soltanto meteorologico. L’obiettivo è valutarne anche l’impatto ecologico, e qui i numeri fanno riflettere. Secondo le loro stime, oggi i fulmini uccidono ogni anno circa 320 milioni di alberi, con tutte le conseguenze che una perdita del genere comporta per gli ecosistemi forestali.

Se la frequenza dei fulmini tra nube e suolo dovesse davvero crescere in queste proporzioni, gli incendi boschivi diventerebbero sempre più frequenti, anche perché a questo fenomeno si sommerebbe un ambiente nel complesso molto più secco.

Fonte: TecnoAndroid