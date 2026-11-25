Una nuova campagna di phishing sta prendendo di mira gli account InfoCamere, le utenze che imprenditori, professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione usano ogni giorno per accedere ai servizi digitali delle Camere di Commercio italiane. A scoprirla è stato CERT AGID, la struttura del governo che sorveglia le minacce informatiche rivolte ai sistemi del Paese. Lo scopo dei truffatori è piuttosto chiaro. Vogliono sottrarre le credenziali di accesso attraverso una pagina contraffatta, costruita con parecchia attenzione per sembrare autentica.

Chi ha già digitato i propri dati su un sito che assomigliava a quello di InfoCamere senza esserne del tutto sicuro dovrebbe cambiare la password immediatamente. Aspettare, in casi come questo, non conviene a nessuno.

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Una copia quasi perfetta del login, con tre pulsanti finti

La pagina fraudolenta si trova su un dominio registrato il 22 novembre 2026, con un nome pensato apposta per richiamare quello che InfoCamere utilizza per l’autenticazione. A colpo d’occhio è identica all’interfaccia ufficiale e mostra le quattro modalità di accesso che gli utenti conoscono bene, cioè Credenziali, SPID, CIE e CNS/Token Wireless. Il punto è che tre di queste opzioni servono solo a fare scena. I pulsanti dedicati a SPID, CIE e CNS non funzionano affatto e l’unica strada percorribile resta quella con codice utente e password, che guarda caso è proprio quella che interessa ai malintenzionati.

Una volta inseriti, i dati partono verso il server dei criminali tramite una richiesta HTTP POST, il sistema tecnico più diretto per spedire informazioni a un destinatario remoto. C’è poi un accorgimento studiato per rendere l’inganno ancora più credibile. Il collegamento per il recupero della password porta infatti al sito legittimo di InfoCamere, così chi ci clicca sopra trova qualcosa di reale e tende ad abbassare la guardia.

CERT AGID ha già segnalato la campagna di phishing a InfoCamere e ha chiesto la chiusura del dominio truffaldino, ma per ora la dismissione non risulta ancora avvenuta e il sito potrebbe quindi essere tuttora raggiungibile. Restano ignoti anche il canale con cui le vittime vengono agganciate, che potrebbe essere una email, un SMS o altro ancora, e il numero di persone già finite nella rete. Su questi aspetti l’ente non ha diffuso dettagli.

Cosa si rischia con un account compromesso e come proteggersi

Per capire quanto sia insidioso un attacco del genere basta pensare a cosa permette di fare un account InfoCamere finito nelle mani sbagliate. In base al profilo e alle abilitazioni dell’utente, un accesso non autorizzato potrebbe consentire di consultare pratiche amministrative, di visionare dati e documenti camerali, di sfruttare servizi a pagamento addebitandoli alla vittima e di raccogliere informazioni utili a organizzare altre frodi ai danni delle imprese. Lo scenario cambia da utenza a utenza perché dipende da cosa ciascun profilo è abilitato a fare, ma il danno potenziale resta tutt’altro che trascurabile.

Le contromisure, per fortuna, sono semplici. Prima di inserire le proprie credenziali conviene sempre controllare il dominio della pagina, perché l’indirizzo deve coincidere esattamente con quello ufficiale di InfoCamere. Chi ha già lasciato i propri dati su un sito sospetto deve modificare subito la password passando dal portale autentico e poi verificare che sul profilo non compaiano accessi o operazioni non autorizzate.

Non si tratta di un caso isolato. Nelle ultime settimane si sono registrati un phishing via SPID rivolto a medici e farmacisti, un falso sito INPS diffuso tramite SMS e l’esposizione online dei dati di alcuni clienti PosteCert. In tutti questi episodi la cura dei dettagli impiegata per rendere credibili le pagine false è in costante crescita, e con essa aumenta il livello di attenzione richiesto a chi naviga.

Fonte: TecnoAndroid