Gli abbonati a Nintendo Switch Online che passano le serate con i classici del cubo possono finalmente disattivare i bordi che incorniciano lo schermo durante il gioco. Con l’ultimo aggiornamento dell’app GameCube, ovvero Nintendo GameCube Nintendo Classics, la casa di Kyoto ha introdotto una funzione chiesta con insistenza da moltissimi utenti: la possibilità di eliminare la colorazione delle fasce laterali che accompagna i titoli retro. Una novità piccola solo in apparenza, attesa da anni.

Il malumore, infatti, non è certo nato ieri. Già dal debutto del servizio nel 2018 parecchi appassionati avevano accolto con freddezza quelle cornici decorative che compaiono ai lati dell’immagine mentre si gioca, lamentando soprattutto la mancanza di un’opzione per nasconderle. E il problema non ha mai riguardato soltanto il catalogo GameCube. Le stesse decorazioni hanno sempre caratterizzato anche le applicazioni dedicate a NES, SNES e Nintendo 64, rendendo la questione una sorta di costante per chiunque frequentasse la sezione dei giochi classici dell’abbonamento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come togliere i bordi nell’app GameCube

Da oggi chi si dedica ai vecchi titoli della console di Nintendo può liberarsi di questo elemento visivo quando preferisce. La procedura è piuttosto semplice. Basta aprire le impostazioni dell’app e raggiungere la sezione riservata agli elementi extra a schermo, dove si trova l’interruttore che attiva o disattiva la grafica laterale. Non serve nemmeno interrompere la partita, perché l’opzione può essere modificata liberamente in qualunque momento, anche nel bel mezzo di un livello.

La differenza si nota subito. Con l’effetto attivo i lati dello schermo si riempiono di colori e motivi grafici, mentre spegnendolo l’immagine del gioco resta circondata da uno sfondo pulito, decisamente più sobrio. Qualcuno potrebbe considerarlo un dettaglio di poco conto, eppure per una larga fetta di utenti si tratta di un cambiamento tutt’altro che marginale. Diversi giocatori ritengono che quei bordi finiscano per distrarre e compromettano l’immersione nell’esperienza originale, quella che si viveva davanti al televisore ai tempi del GameCube.

L’icona del profilo resta e le altre app aspettano

Prima di festeggiare del tutto, però, conviene tenere a mente due precisazioni sul funzionamento della novità. La prima riguarda l’icona del profilo, che non scompare. Anche disattivando completamente la grafica dei bordi, l’icona personale di Nintendo Switch Online continuerà a restare visibile sullo schermo. Chi sperava in un’immagine totalmente sgombra da qualsiasi elemento aggiuntivo dovrà quindi accontentarsi, almeno per il momento.

Il secondo aspetto da considerare tocca proprio gli altri emulatori del servizio. Al momento l’opzione è disponibile soltanto all’interno di Nintendo GameCube Nintendo Classics, mentre le applicazioni dedicate a NES, SNES e Nintendo 64 continuano a mostrare le loro cornici senza alcuna possibilità di nasconderle. Non è escluso che Nintendo decida più avanti di estendere la stessa funzione anche alle altre app retro dell’abbonamento, ma per ora l’unico catalogo che permette di disattivare i bordi resta quello del GameCube.

Fonte: TecnoAndroid