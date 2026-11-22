La Commissione europea ha subito un cyberattacco portato avanti con strumenti di intelligenza artificiale, e la notizia è diventata ufficiale soltanto nelle ultime ore nonostante i fatti risalgano al 22 ottobre. Per contenere l’emergenza alcuni sistemi interni sono stati spenti e i disservizi, stando alla ricostruzione disponibile, sarebbero andati avanti per circa una decina di giorni. Le verifiche non sono ancora terminate e Bruxelles per il momento preferisce non sbilanciarsi né sull’entità dei danni né su un possibile furto di dati personali.

A raccontare quanto successo è stato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea, durante una conferenza stampa. Una volta individuato l’attacco informatico i tecnici hanno scelto di sospendere in via precauzionale il funzionamento di alcune applicazioni, che però sono già tornate quasi tutte operative. Gli accertamenti vanno avanti e, a seconda di quello che verrà fuori nei prossimi passaggi, potrebbero arrivare ulteriori misure di sicurezza.

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Buste paga, presenze e rimborsi sanitari tra i servizi bloccati

L’offensiva avrebbe colpito diverse piattaforme che il personale dell’istituzione utilizza ogni giorno. Sono finiti offline gli strumenti per elaborare le buste paga e quelli per registrare orari e presenze, insieme al sistema che gestisce i rimborsi delle spese mediche. Si tratta quindi di servizi legati direttamente agli stipendi e ai dati sanitari dei dipendenti, e per alcuni di questi l’interruzione si sarebbe protratta proprio per una decina di giorni.

Sul tavolo c’è anche il timore che molti dati personali siano finiti nelle mani degli aggressori. La Commissione ha però chiarito che al momento non esistono prove di una violazione che abbia interessato il personale nel suo complesso. Questo naturalmente non basta a escludere che possano essere stati compromessi singoli account o specifiche informazioni, e per fare piena luce su questo aspetto serviranno altri controlli.

La gravità dell’episodio avrebbe spinto l’esecutivo europeo a convocare d’urgenza il proprio organismo interno di gestione delle crisi. Mercoledì scorso, poi, la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen, che tra le sue competenze ha anche le politiche digitali e la sicurezza, avrebbe aggiornato gli altri commissari sull’evoluzione della vicenda.

Una campagna generata con l’intelligenza artificiale

Tra i pochi punti fermi di tutta la storia c’è proprio il ricorso all’AI. Regnier ha parlato apertamente di “una campagna informatica generata con l’AI”, una definizione che conferma il coinvolgimento di questa tecnologia ma che lascia scoperti parecchi aspetti. Il portavoce non è infatti entrato nel dettaglio degli strumenti utilizzati né del modo in cui chi ha condotto l’operazione li avrebbe sfruttati.

Non è chiaro quindi se l’intelligenza artificiale sia servita a scovare vulnerabilità nei sistemi, ad automatizzare determinate operazioni o a svolgere altri compiti durante l’incursione. Sul fronte dei possibili responsabili Regnier ha preferito non fare nomi, e ha aggiunto di non essere a conoscenza di eventuali richieste di riscatto arrivate alla Commissione.

Bruxelles continuerà a muoversi sulla base di ciò che emergerà dall’indagine attualmente in corso. La reale portata del cyberattacco, così come l’eventuale compromissione delle informazioni custodite nei sistemi coinvolti, è ancora tutta da accertare.

Fonte: TecnoAndroid