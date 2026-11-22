Tra i sistemi operativi alternativi meno conosciuti c’è un nome che merita di essere annotato: Impossible OS. Si tratta di un progetto open source che guarda da vicino a Windows 11, sia nell’aspetto sia nelle ambizioni, e che punta a far funzionare i software pensati per l’ecosistema Microsoft su una base costruita da zero. Pochi ne hanno sentito parlare finora, eppure il lavoro è già avviato e ha un obiettivo piuttosto chiaro.

Al momento Impossible OS si trova in fase pre alpha, quindi in uno stadio molto precoce dello sviluppo, quello in cui si gettano le fondamenta e quasi tutto può ancora essere rivisto. Gli sviluppatori hanno comunque fissato una data obiettivo per la prima uscita, che è l’8 agosto 2028. Si parla di un traguardo lontano nel tempo, ma il fatto stesso di averlo messo nero su bianco dà al progetto una direzione precisa e un calendario a cui guardare.

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Un kernel proprio per far girare i programmi Windows

Dietro questa iniziativa c’è Rizonetech, che ha pensato il sistema per i PC con processori x86 a 64 bit. La particolarità sta tutta nel modo in cui è stato concepito. L’idea infatti è quella di eseguire i programmi Windows su una piattaforma che non nasce da Windows, ma che poggia su un kernel sviluppato internamente.

Per chi non mastica molto l’argomento vale la pena chiarire di cosa si tratta. Il kernel è il cuore di un sistema operativo, il componente che si occupa di gestire la memoria, il processore e l’accesso all’hardware. In pratica è lo strato che fa da intermediario tra le applicazioni e la macchina vera e propria, e decide come vengono distribuite le risorse disponibili. Scrivere un kernel proprio significa quindi non appoggiarsi a fondamenta già esistenti ma costruire da capo la parte più delicata dell’intero sistema.

Ed è qui che il progetto di Rizonetech diventa curioso. Far girare software nati per un altro ambiente sopra un nucleo completamente diverso è una sfida tecnica di quelle serie, perché le applicazioni si aspettano di trovare certe risposte e certi comportamenti dal sistema sottostante. Sulla carta la proposta di Impossible OS risulta davvero interessante proprio per questo motivo, visto che prova a unire la compatibilità con i programmi più diffusi su PC e l’indipendenza di una base tecnica tutta sua.

Un desktop che ricorda da vicino Windows 11

Chi osserva le immagini diffuse dal progetto ha subito una sensazione di familiarità. L’interfaccia di Impossible OS infatti non cerca strade lontane da quelle a cui sono abituati milioni di utenti, anzi richiama in modo piuttosto evidente il sistema operativo di Microsoft. Nonostante lo sviluppo sia ancora agli inizi, il desktop appare già riconoscibile e meno spiazzante di quanto ci si potrebbe aspettare da un progetto così giovane.

Gli elementi che saltano all’occhio sono diversi. C’è la barra delle applicazioni centrata, una delle scelte più caratteristiche di Windows 11, e accanto a questa compare il menu Start. A completare il quadro ci sono le superfici semitrasparenti che richiamano lo stile grafico adottato da Microsoft nella sua piattaforma più recente, con quell’effetto di trasparenza che dà profondità alle finestre e ai pannelli.

Un’impostazione di questo tipo ha una logica abbastanza chiara, considerando che l’obiettivo dichiarato è proprio quello di eseguire i programmi Windows. Proporre un ambiente visivo vicino a quello originale rende il passaggio più naturale per chi volesse provare questa alternativa a Windows 11, che nelle immagini del progetto mostra già la barra centrata, il menu Start e le superfici semitrasparenti tipiche del sistema di Microsoft.

Fonte: TecnoAndroid