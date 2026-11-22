La capsula Orion dovrà cambiare più del previsto. La revisione dell’architettura del programma Artemis voluta dalla NASA punta a concedere a SpaceX e Blue Origin maggiore libertà nelle operazioni necessarie per raggiungere la Luna. Questa flessibilità però ha un prezzo, e sul piano tecnico a pagarlo è proprio la navicella costruita da Lockheed Martin per portare gli astronauti nello spazio profondo. Andranno rivisti i serbatoi del propellente e servono verifiche strutturali, oltre a nuove valutazioni sulla gestione della temperatura e sul rischio legato ai detriti orbitali.

A spiegare cosa comportano queste scelte è Kirk Shireman, responsabile del programma di esplorazione spaziale umana e del programma Orion presso Lockheed Martin. Il quadro che emerge è quello di un veicolo chiamato a lavorare in condizioni operative parecchio lontane da quelle immaginate quando è stato progettato.

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Orion viaggerà capovolta verso la Luna

Il nuovo assetto prevede due configurazioni distinte per i lander lunari. Starship di SpaceX verrà rifornita di propellente in orbita terrestre bassa e poi si aggancerà a Orion in orbita terrestre alta. Da lì i due veicoli proseguiranno insieme verso la Luna, dove due dei quattro astronauti a bordo della capsula passeranno sul lander per scendere in superficie. Con Blue Moon, il lander di Blue Origin, l’incontro avverrà invece direttamente in orbita lunare bassa.

Lo scenario con Starship è quello più delicato. Per permettere l’aggancio la navicella della NASA dovrà affrontare il viaggio in posizione invertita, con il modulo di servizio nella parte superiore. Una postura mai prevista dal progetto originale e che mette in difficoltà soprattutto il sistema di propulsione. Quando Orion viene spinta nella direzione opposta a quella pensata, il propellente liquido tende a spostarsi verso la sezione dei serbatoi riservata al gas, con il rischio di compromettere il funzionamento dell’intero sistema. Per questo l’Agenzia Spaziale Europea e Airbus, principale contraente industriale del modulo di servizio, stanno modificando i serbatoi destinati alle missioni che useranno Starship.

Poi c’è la questione dell’accelerazione. Nell’impostazione iniziale la capsula avrebbe sopportato durante l’iniezione translunare valori compresi tra 0,1 e 0,15 g. Con Starship a fornire la spinta si potrebbe arrivare a circa 0,8 o 1 g, e per giunta in direzione opposta. La struttura dovrà quindi essere certificata per sollecitazioni molto più intense, un lavoro extra che si aggiunge a un programma già complicato di suo.

Artemis III e le due settimane in orbita bassa

Anche Artemis III cambia volto. La missione, inizialmente legata al ritorno degli astronauti sul suolo lunare, è diventata una dimostrazione di rendezvous e attracco in orbita terrestre bassa con i lander di SpaceX e Blue Origin, così da collaudare le procedure prima delle missioni successive. Il punto è che Orion nasce per lo spazio profondo e non per restare a lungo vicino alla Terra. Si parla di circa due settimane in queste condizioni, abbastanza da creare qualche grattacapo sul fronte termico.

Come chiarito da Shireman, lo spazio profondo è più freddo dell’ambiente attorno alla Terra e la navicella dispone di sistemi passivi pensati per evitare un raffreddamento eccessivo. Tra questi c’è uno speciale nastro esterno argentato che dissipa la carica elettrica e limita la dispersione di calore. Utilissimo lontano dalla Terra, rischia di diventare controproducente nel nuovo profilo di volo e infatti una parte verrà rimossa. Gli ingegneri stanno anche studiando come gestire i carichi elettrici per contenere il riscaldamento e proteggere avionica e cabina di pilotaggio.

Pesa inoltre l’incognita dei detriti orbitali. L’orbita bassa è molto più affollata dello spazio profondo e la probabilità di collisione cresce. Lockheed Martin e NASA contano di chiudere la valutazione entro gennaio e se i rischi risultassero troppo alti potrebbe essere necessario modificare l’orbita prevista.

Attracco con Starship e Blue Moon, si lavora su tre turni

Agganciarsi ai due lander sembra un’operazione lineare, ma richiede un’integrazione tecnica tutt’altro che banale. Oltre a ganci, connettori e perni bisogna verificare come i getti dei propulsori di Orion interagiscono con le superfici dei lander, evitando che i gas di scarico caldi o abrasivi le danneggino. C’è anche il nodo del sistema laser usato per l’avvicinamento, che potrebbe interpretare male i riflessi provenienti da Starship o Blue Moon.

Si tratta di controlli già in programma, ma che dovevano essere distribuiti su più missioni e non concentrati tutti su Artemis III. Il carico di lavoro è così cresciuto parecchio per Orion e per le aziende dei lander. La NASA punta a lanciare la missione nell’estate o nell’autunno del 2027 e i margini sono stretti, tanto che Lockheed Martin lavora su tre turni cercando di recuperare anche poche ore dove possibile.

Sullo sfondo c’è la competizione con la Cina, che spinge ad accelerare il ritorno sulla Luna. Shireman, che era alla NASA anche durante gli incidenti degli Space Shuttle Challenger e Columbia, ha ricordato che esiste la responsabilità di non procedere troppo velocemente e di non prendere troppe scorciatoie, evitando di assumere rischi eccessivi.

Fonte: TecnoAndroid