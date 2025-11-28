Stranger Things, la quinta stagione ha mandato in crash Netflix

La quinta stagione di Stranger Things è finalmente disponibile su Netflix. L’attesa la stagione conclusiva della serie ha portato gli utenti a riversarsi in massa sulla piattaforma per poter vedere le nuove puntate.

Il timore per eventuali spoiler unita alla voglia di ritornare ad Hawkins dopo tre anni dall’ultima volta ha fatto sì che la piattaforma di streaming abbia dovuto gestire una mole di utenti ben superiore al normale. L’elevato numero di utenti impegnati a guardare la stagione conclusiva di Stranger Things ha causato alcuni problemi a Netflix.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Considerando la situazione, non sorprende che sia avvenuto un crash temporaneo di Netflix. Come riportato dai colleghi di Engadget, su Downdetector hanno iniziato ad aumentare vertiginosamente le segnalazioni di malfunzionamenti poco prima del rilascio programmato delle puntate. Si parla di oltre 14.000 report, tutti avvenuti intorno alle 20:00 ora americana, le 2 di mattina in Italia.

L’elevato numero di utenti impegnati a guardare la stagione conclusiva di Stranger Things ha causato alcuni problemi a Netflix

Sullo schermo di moltissimi utenti sono apparsi messaggi di errore del tipo: “Qualcosa è andato storto” oppure “Scusa, stiamo avendo problemi con la tua richiesta“. Altri utenti, invece, hanno visualizzato l’errore una schermata contenente il codice di errore NSEZ-403 con la stessa piattaforma che consigliava di provare a cambiare dispositivo.

Per fortuna, con il passare dei minuti, la situazione è tornata alla normalità e gli utenti hanno potuto guardare le prime quattro puntate di Stranger Things senza ulteriori problemi. Interessante notare che Netflix aveva previsto un’affluenza elevata in vista di questo debutto e aveva provveduto ad aumentare la propria larghezza di banda del 30% per prevenire eventuali problemi.

Tuttavia, la richiesta è stata di molto maggiore alle aspettative tanto da causare il crash temporaneo della piattaforma. Siamo certi che Netflixx si farà trovare preparata per i prossimi appuntamenti con Stranger Things fissati per il 25 dicembre per ulteriori tre episodi e per il 31 dicembre per il gran finale.