Il desktop di Windows XP può tornare a girare, ma questa volta sopra Linux. Non si parla di una macchina virtuale né di un semplice tema grafico che imita l’aspetto di una volta. Con il progetto win4wine il menu Start del vecchio sistema Microsoft riesce ad aprire un programma Linux su Debian 13, e lo fa usando i componenti originali dell’epoca. Chi rimpiange i bei tempi dei sistemi operativi di Redmond (e su quanto fossero davvero belli ci sarebbe parecchio da discutere) trova qui un esperimento decisamente curioso.

Il lavoro porta la firma dello sviluppatore mikuta0407, che lo ha pubblicato su GitHub. L’idea di fondo è facile da raccontare, molto meno da mettere in pratica. Il computer continua a eseguire Linux in tutto e per tutto, mentre la gestione della scrivania passa a explorer.exe, cioè lo stesso eseguibile che in Windows XP si occupava della barra delle applicazioni, delle icone e delle finestre delle cartelle. Sotto c’è il sistema open source, in superficie c’è l’interfaccia che milioni di persone hanno visto ogni giorno per anni.

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Il vero Explorer al posto di una copia

È proprio questo dettaglio a distinguere il progetto da tanti altri tentativi nostalgici. Aprendo Risorse del computer la finestra che compare sullo schermo arriva davvero dal vecchio sistema Microsoft. Non si tratta quindi di un’emulazione né di un’interfaccia ridisegnata per sembrare quella originale. Il file che disegna barre, cartelle e icone è lo stesso di allora, solo che ora lavora in un ambiente completamente diverso da quello per cui era nato.

Per arrivare a questo risultato l’autore ha messo mano a Wine 11.0, lo strato di compatibilità che permette di avviare applicazioni Windows su Linux. La versione è stata modificata apposta, e il motivo è chiaro. Qui Wine non deve limitarsi a far partire un singolo programma pensato per Windows, deve far collaborare Explorer con i software nativi di Debian. Due mondi che normalmente procedono ognuno per conto proprio si ritrovano così a condividere lo stesso schermo e le stesse regole di funzionamento.

Programmi Linux con l’abito di XP

Il risultato si nota appena si comincia a usare il sistema. Le applicazioni di Debian compaiono nel menu Tutti i programmi, esattamente dove un utente di Windows XP si aspetterebbe di trovarle. Una volta avviate ricevono cornici in stile XP, quindi bordi e pulsanti delle finestre richiamano l’estetica di quella stagione. Si possono ridurre a icona nella barra delle applicazioni oppure richiamare con la classica combinazione Alt+Tab, proprio come accadeva con i programmi Windows di una volta.

L’integrazione non si ferma alle finestre. Anche le icone dei software Linux possono finire nell’area di notifica di XP, quella piccola zona accanto all’orologio dove si accumulavano i programmi in esecuzione in background. I controlli per la rete e per il volume seguono la stessa logica. Mostrano infatti lo stato rilevato dal sistema Linux sottostante, ma mantengono l’aspetto dei pannelli dell’epoca. In pratica l’informazione è aggiornata e proviene da Debian, mentre la grafica che la presenta è rimasta quella di Windows XP.

Fonte: TecnoAndroid