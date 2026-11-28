La Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider del 1967 appartenuta a Steve McQueen è stata venduta all’asta per una cifra pari a circa 17,2 milioni di euro. Non si tratta di un’auto qualsiasi, perché nel mondo delle vetture iconiche questo modello occupa una posizione di assoluto rilievo. L’esemplare battuto, con telaio 10453, è il sesto dei soli 10 NART Spider mai costruiti dalla Casa modenese, e già questo basta a spiegare l’attenzione dei collezionisti.

Per capire il valore di questa vettura bisogna fare un passo indietro. I primi capolavori della serie 275 montavano un motore V12 Colombo a 60° da 3,3 litri (3286 cc) con albero a camme in testa, capace di sprigionare tra i 260 e i 320 CV, cioè tra 190 e 240 kW. Nel 1966 arrivò una versione aggiornata, la 275 GTB/4, con un propulsore rivisto a quattro alberi a camme in testa che erogava 300 CV (220 kW). La serie 275 fu anche la prima Ferrari stradale ad adottare il transaxle e le sospensioni posteriori indipendenti. Le carrozzerie coupé e spider portavano la firma di Pininfarina, mentre Scaglietti si occupò della 275 GTS/4 NART Spyder, prodotta in appena 10 unità.

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Un’asta clamorosa ma non da primato

La vendita è avvenuta durante il Retromobile New York, dove Gooding Christie’s ha ricoperto il ruolo di Casa d’aste ufficiale in questa prima edizione nordamericana dell’evento. La cifra finale ha superato i 18,9 milioni di dollari, circa 17,2 milioni di euro, rientrando nella forbice di stima indicata da Christie’s, compresa tra i 14 e i 18 milioni di euro circa. Eppure il risultato non ha stabilito un nuovo record per un NART Spider. Il primato appartiene infatti al telaio 10709, ceduto nell’agosto 2013 all’asta di RM a Monterey per una somma vicina ai 25 milioni di euro.

Qualche dettaglio sulla genealogia aiuta a inquadrare meglio il modello. Ferrari costruì in totale 200 esemplari di 275 GTS tra la fine del 1964 e l’inizio del 1966, di cui 19 con guida a destra. Nel 1966 la 275 GTS lasciò il posto alla 330 GTS, fino al debutto della GTB/4 NART Spider. La sigla NART sta per North American Racing Team, la squadra di Luigi Chinetti. Il telaio 10453 lasciò la fabbrica con una finitura Blu Sera abbinata a interni in pelle Connolly nera.

Nel padiglione del Javits Center, accanto alla Ferrari, ha attirato molti sguardi anche la Billy Joel Motorcycle Collection, pensata per offrire al pubblico altri gioielli spettacolari della tradizione motoristica.

La storia dell’esemplare di Steve McQueen

Tra gli anni ’60 e gli anni ’70 Steve McQueen era uno dei volti più noti di Hollywood. Celebre per la sua personalità da antieroe, viene considerato tra i precursori del cinema d’azione più spericolato. L’attore nato a Beech Grove mise subito le mani sulla sua Ferrari facendola riverniciare in un blu metallizzato più scuro. Scelse personalmente le cuciture dei sedili, fece rimuovere i paraurti e installare una console radio.

Il percorso di questa spider è tutt’altro che lineare. Dopo 1000 miglia di gara l’auto venne riverniciata e finì sulla copertina di Road & Track del settembre 1967, dove fu definita “l’auto sportiva più appagante al mondo”. Negli anni ’60 subì anche un incidente sulla Pacific Coast Highway. Per 40 anni ha fatto parte di una collezione americana di Ferrari e l’attuale proprietario l’aveva acquistata nel 1986 da una concessionaria di Long Island.

Nel corso del tempo la vettura è stata esposta al Louis Vuitton Classic del 1996 al Rockefeller Center di New York. Ha poi trovato posto nella mostra “La Bella Macchina: The Art of Ferrari” allestita presso il Chrysler Museum of Art di Norfolk.

Fonte: TecnoAndroid