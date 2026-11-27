Samsung starebbe preparando l’ingresso dei robot all’interno delle proprie fabbriche di chip, con una roadmap ufficiale che indica il 2028 come traguardo per portare veicoli senza pilota, robot a guida autonoma e bracci robotici direttamente dentro gli stabilimenti dedicati ai semiconduttori. Il colosso coreano avrebbe già creato un nuovo gruppo di lavoro incaricato di sviluppare tecnologie robotiche pensate proprio per la produzione dei chip, un segnale piuttosto chiaro della direzione che l’azienda intende prendere nei prossimi anni.

A guidare il progetto ci sarebbe la divisione Device Solutions, conosciuta anche con la sigla DS, cioè il ramo di Samsung che si occupa del business legato ai semiconduttori. Il nuovo team di robotica è stato affidato a Lee Seok Won, vicepresidente esecutivo responsabile della tecnologia per le apparecchiature intelligenti. La scelta di collocare questa squadra all’interno della divisione DS non è un dettaglio da poco, perché lega in modo diretto lo sviluppo dei robot alle esigenze concrete delle linee produttive.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Veicoli senza pilota e bracci robotici nelle fab di Samsung

Il piano del gigante sudcoreano prevede di introdurre queste macchine negli impianti entro il 2028, dopo aver stretto una collaborazione con un partner esterno di cui al momento non si conosce l’identità. Tra le soluzioni che l’azienda punta a utilizzare figurano veicoli senza conducente, robot capaci di muoversi in autonomia e bracci robotici. Il loro impiego non si limiterebbe alla sola fabbricazione dei chip, perché questi sistemi potrebbero occuparsi anche della manutenzione delle apparecchiature e della gestione operativa delle linee di produzione.

La mossa di Samsung arriva poco dopo un’iniziativa molto simile annunciata da Boston Dynamics. All’inizio del mese l’azienda statunitense ha comunicato di aver avviato una partnership con il produttore di chip GlobalFoundries per distribuire i propri robot all’interno della rete produttiva di quest’ultimo. Non solo. GlobalFoundries diventerà anche la prima società del settore dei semiconduttori a sperimentare robot umanoidi nelle proprie attività, grazie all’impiego di Atlas, il celebre umanoide sviluppato da Boston Dynamics.

Cosa cambia rispetto al passato

Va detto che l’idea di affidare parte della produzione di chip alle macchine non è affatto nuova. I robot vengono già usati in diverse fasi che precedono e seguono il processo di fabbricazione vero e proprio. Si parla per esempio della movimentazione dei wafer, dell’assemblaggio delle sonde, dei test, del trasporto e dell’ispezione. Insomma, l’automazione fa già parte della quotidianità di molti stabilimenti.

Secondo un addetto ai lavori, però, il progetto di Samsung avrebbe una natura diversa rispetto alle iniziative precedenti. In passato la robotica rientrava nelle divisioni di ricerca dell’azienda, mentre stavolta la struttura dedicata è stata separata dalla ricerca e costituita in maniera indipendente. Un cambio organizzativo che suggerisce un approccio più orientato all’applicazione pratica che alla semplice sperimentazione.

Un’altra fonte del settore ha poi sottolineato la portata potenziale dell’operazione. Se Samsung riuscisse a coprire con la robotica anche le porzioni ancora scoperte dei processi che precedono e seguono la fabbricazione, si tratterebbe di un risultato senza precedenti nell’industria dei semiconduttori. Un primato che il colosso coreano conta di raggiungere proprio con l’arrivo dei robot nelle sue fab entro il 2028.

Fonte: TecnoAndroid