Le auto elettriche Xiaomi arriveranno in Europa nel 2027. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente del gruppo Lu Weibing durante la call sui risultati trimestrali del 24 novembre, con un dettaglio importante: prima di aprire le vendite il marchio cinese avvierà un programma di test in quattro Paesi del Vecchio Continente. Non ci sarà quindi un debutto improvviso ma un avvicinamento graduale, costruito chilometro dopo chilometro sulle strade e sulle piste europee.

Le nazioni scelte per questa fase preliminare sono Svezia, Germania, Spagna e Italia. In totale il programma coinvolgerà sette sedi di collaudo, dove gli ingegneri della Casa valuteranno il funzionamento complessivo delle vetture e in particolare il loro comportamento alle alte velocità. Si tratta di verifiche necessarie prima di qualsiasi lancio commerciale, e Xiaomi sembra intenzionata a non lasciare nulla al caso.

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Da Arjeplog al Nurburgring, il banco di prova europeo

Già a settembre Lu aveva tracciato le linee guida del progetto citando due località precise. La prima è il centro di test invernali di Arjeplog, in Svezia, la seconda è il celebre Nurburgring in Germania. Proprio sul tracciato tedesco il costruttore ha già raccolto due record di categoria che hanno attirato parecchia attenzione. La SU7 Ultra ha completato il giro del Nordschleife in 7:04.957 nel 2025, stabilendo il primato per una berlina elettrica e superando la Porsche Taycan Turbo GT. Nel 2026 è stata invece la volta della YU7 GT, che ha firmato il miglior tempo tra i SUV elettrici di produzione fermando il cronometro a 7:22.755. A ottobre poi il marchio è tornato sul circuito per provare una versione aggiornata della sua berlina sportiva.

Tra i quattro Paesi coinvolti la Germania occupa una posizione privilegiata. È infatti l’unico mercato già confermato per la commercializzazione e ospita anche il centro di ricerca e sviluppo europeo del gruppo, con sede a Monaco di Baviera. Per Svezia, Spagna e Italia il discorso è diverso: finora Lu ha parlato soltanto di collaudi, senza fornire alcuna indicazione sulle tempistiche di vendita. Chi spera di vedere presto le vetture Xiaomi nelle concessionarie italiane dovrà quindi aspettare comunicazioni ufficiali.

Rete di vendita, Salone di Monaco e dazi europei

Il lavoro sul fronte commerciale è comunque già partito. Alla fiera IFA di Berlino, lo scorso settembre, Xiaomi ha firmato protocolli d’intesa con otto gruppi di concessionari tedeschi per costruire una rete dedicata sia alla vendita sia all’assistenza. Tra i partner coinvolti compaiono nomi come Emil Frey Germany, Ernst Dello e LUEG. Il marchio sarà inoltre presente al Salone di Monaco 2027, in programma dal 7 al 12 settembre 2027, cioè nello stesso anno in cui prenderanno il via le vendite europee. Gli organizzatori della manifestazione hanno inserito Xiaomi nella lista degli espositori registrati l’11 novembre.

Sulla gamma destinata al mercato europeo l’azienda non si è ancora sbilanciata. Le indiscrezioni indicano però che l’offerta dovrebbe partire dalla berlina SU7 e dal SUV YU7, includendo anche la variante sportiva YU7 GT. Modelli che in ogni caso dovranno confrontarsi con il dazio compensativo del 45,3% imposto dall’Unione Europea ai costruttori cinesi giudicati non collaborativi nell’ambito dell’inchiesta avviata due anni fa.

Fonte: TecnoAndroid