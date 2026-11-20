Il Black Friday porta un taglio di prezzo deciso sulla SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3, la tastiera wireless da gaming che su Amazon scende a 139,99 € rispetto al prezzo consigliato di 259,99 €. Lo sconto arriva quasi al 50% e corrisponde a 130 euro risparmiati su una periferica pensata per chi cerca prima di tutto velocità e reattività. Prima di aggiungerla al carrello conviene però tenere presente un dettaglio non da poco: il layout è quello americano QWERTY, diverso dalla classica disposizione italiana a cui molti sono abituati.

L’offerta riguarda un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. Chi dovesse cambiare idea dopo averla provata può contare sulla possibilità di restituirla entro 14 giorni. Va ricordato anche che i prezzi delle promozioni legate al Black Friday si muovono parecchio e la cifra indicata potrebbe subire variazioni da un momento all’altro.

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Switch magnetici e Rapid Trigger, il cuore della Apex Pro Mini

Il vero punto di forza di questa tastiera sta tutto nella rapidità di risposta. La Apex Pro Mini monta infatti switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0, una tecnologia che garantisce un’attuazione 20 volte più veloce e una risposta 11 volte più rapida rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali. Sono numeri che pesano parecchio quando ogni pressione deve tradursi in un comando immediato, come accade nei giochi dove i tempi di reazione fanno la differenza.

A questo si aggiunge la funzione Rapid Trigger, probabilmente la caratteristica più interessante dell’intero pacchetto. Il suo compito è eliminare la latenza legata al movimento fisico dello switch, e lo fa con un approccio diverso dal solito. Invece di registrare la pressione e il rilascio in un punto fisso della corsa del tasto, il sistema attiva e disattiva i tasti in modo dinamico in base alla distanza percorsa. Il risultato pratico è che la tastiera non aspetta che il tasto raggiunga una soglia prestabilita per capire cosa sta succedendo, ma reagisce al movimento del dito in tempo reale.

Personalizzazione e formato compatto

Oltre alla velocità c’è spazio anche per un buon margine di personalizzazione. La tastiera SteelSeries offre 40 livelli di attivazione per ciascun tasto, così da poter decidere con precisione quanto debba essere profonda la pressione prima che il comando venga registrato. Chi preferisce una risposta fulminea può impostare una soglia molto bassa, mentre chi tende a sfiorare i tasti per errore può scegliere un’attivazione più profonda.

Non manca nemmeno la possibilità di assegnare due azioni diverse a un singolo tasto, una funzione utile per concentrare più comandi in poco spazio. E lo spazio, su questo modello, è proprio uno degli aspetti centrali. La Apex Pro Mini adotta infatti un fattore di forma al 60%, il che significa che rinuncia al tastierino numerico e a diversi tasti secondari per ridurre al minimo l’ingombro sulla scrivania.

Una scelta del genere ha un senso preciso per chi gioca, perché lascia più margine di movimento al mouse e rende la periferica più semplice da spostare. Il fatto che sia wireless completa il quadro, eliminando anche l’ingombro del cavo. Chi invece lavora spesso con fogli di calcolo o inserisce molti numeri potrebbe sentire la mancanza del tastierino dedicato, ed è bene valutarlo prima dell’acquisto insieme al layout americano.

Per tutta la durata della promozione la SteelSeries Apex Pro Mini resta disponibile su Amazon a 129,99 €, esattamente la metà dei 259,99 € del prezzo di listino.

Fonte: TecnoAndroid