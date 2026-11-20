Uno smartwatch al polso potrebbe un giorno accorgersi della pressione alta prima ancora che chi lo indossa abbia il minimo sospetto di avere un problema. Lo suggerisce una ricerca condotta da Google insieme al Beth Israel Deaconess Medical Center e alla Harvard Medical School, pubblicata sulla rivista Nature. I passi avanti compiuti dai dispositivi indossabili negli ultimi anni sono stati notevoli, e questo studio aggiunge un tassello interessante a un percorso già piuttosto ricco.

Quello che rende i risultati davvero incoraggianti è un dettaglio tutt’altro che secondario. Il sistema messo a punto dai ricercatori sfrutta sensori già presenti in molti orologi intelligenti. Non servono quindi tecnologie futuristiche né componenti che devono ancora arrivare sul mercato. L’hardware necessario si trova già al polso di tantissime persone e la vera novità riguarda il modo in cui i dati vengono letti e interpretati grazie all’intelligenza artificiale.

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Perché l’ipertensione è così difficile da intercettare

La medicina lo ripete da tempo: l’ipertensione è un disturbo particolarmente insidioso. Il motivo è semplice da spiegare e piuttosto preoccupante nelle sue conseguenze, perché la pressione può restare elevata a lungo senza dare sintomi evidenti. Ci si sente bene, si conduce una vita normale e intanto il problema rimane lì, nascosto e silenzioso.

Per scoprirla basterebbe una misurazione, anche occasionale. Il punto è che molte persone non controllano la pressione con regolarità e così il disturbo passa inosservato per parecchio tempo. Ed è proprio qui che entra in gioco l’idea alla base della ricerca. Lo smartwatch raccoglie dati ogni giorno, in modo continuo e senza chiedere alcuno sforzo a chi lo porta. L’obiettivo degli studiosi è sfruttare questo flusso costante di informazioni per individuare eventuali segnali sospetti e, quando emergono, suggerire un controllo medico.

Il ruolo dell’orologio, in questa visione, è quello di un campanello d’allarme che spinge a un approfondimento. Un compito discreto ma potenzialmente prezioso, considerando quanto sia facile trascurare un disturbo che non si fa sentire.

Il lavoro di squadra tra sensore ottico e accelerometro

Il fulcro del sistema sta nella combinazione di due sensori diversi. Il primo è quello ottico, ben noto a chi usa un dispositivo indossabile, che osserva attraverso la pelle le variazioni del volume sanguigno. Il secondo è l’accelerometro, un componente che normalmente viene impiegato per rilevare i movimenti di chi indossa l’orologio.

La parte più curiosa riguarda proprio quest’ultimo. L’accelerometro riesce infatti a registrare anche le piccolissime vibrazioni che si producono al polso ogni volta che il cuore spinge il sangue nell’aorta. Si tratta di un segnale minuscolo, impercettibile per chi porta lo smartwatch, che però diventa un’informazione utile quando viene affiancato ai dati raccolti dal sensore ottico. Dall’unione di questi due flussi, uno legato al sangue che scorre sotto la pelle e l’altro alle vibrazioni prodotte dal battito, il sistema sviluppato da Google ricava gli indizi per riconoscere una possibile pressione alta.

Fonte: TecnoAndroid