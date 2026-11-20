Prima i bambini sono stati allontanati dalle strade e dalle piazze, adesso il rischio è che vengano esclusi anche dai social. Su questo paradosso Simone Digennaro, professore di Pedagogia speciale all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, costruisce la sua critica a quella che chiama pedagogia della paura. Il tema attraversa il suo nuovo libro “Cronaca di un’infanzia. Appunti di pedagogia collettiva”, pubblicato da Erickson in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre.

Partendo dai ricordi della propria infanzia e da un’analisi critica dei sistemi educativi contemporanei, il pedagogista mette sotto la lente soprattutto il rapporto che gli adulti hanno costruito con le nuove tecnologie. Smartphone, social network, videogiochi e più di recente l’intelligenza artificiale sono diventati il bersaglio preferito delle preoccupazioni di genitori, insegnanti e istituzioni. Un allarme che secondo lui finisce per coprire responsabilità più profonde come l’incapacità di ascoltare le nuove generazioni, la scomparsa degli spazi di libertà nel mondo fisico e l’abitudine a rispondere ai cambiamenti quasi solo con proibizioni e controlli. Non si tratta di negare i rischi delle piattaforme né di assolvere le aziende che le progettano, che hanno responsabilità enormi soprattutto sul fronte del design pensato per creare dipendenza.

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La bicicletta in garage e la barchetta nell’oceano digitale

Per Digennaro intorno alla tecnologia si è consolidata una narrazione alimentata da esperti molto seguiti dal grande pubblico. «La tecnologia viene dipinta come la causa di ogni problema che riguarda i giovani di oggi» spiega, e da qui nasce l’idea che l’unico rimedio sia il divieto. Così però si comprimono diritti fondamentali come quello di informarsi, di relazionarsi e di comunicare, perdendo di vista le vere radici del disagio. E se i ragazzi preferiscono i social al dialogo con i grandi, osserva, una parte di responsabilità ricade anche su chi ha smesso di ascoltarli e di capirli.

Il cuore del problema sta in uno squilibrio evidente. Gli adulti di oggi sono in media più informati e sensibili sull’infanzia rispetto alle generazioni precedenti ma hanno trasformato questa consapevolezza in un atteggiamento ansioso e iperprotettivo. Si regala la bicicletta, si insegna a pedalare e poi la si lascia in garage per paura. A casa però ogni dispositivo è connesso e le porte verso i pericoli restano spalancate. «Piuttosto che mandarli in bicicletta in una strada potenzialmente pericolosa, preferiamo metterli in una barchetta abbandonata in mezzo a un oceano digitale».

Il divieto agli under 13 e il precedente australiano

Sulla scelta di governo e maggioranza di inserire nel decreto sicurezza lo stop ai social per gli under 13, con un accesso controllato fino ai 16 anni, il giudizio è netto. La misura può sembrare di buon senso ma continua a nutrire un’educazione fatta di divieti. La tecnologia non viene ripensata a misura di minore, viene semplicemente bandita, con la stessa logica che ha tolto il gioco dalle strade invece di renderle sicure. Servirebbero piattaforme progettate per i più giovani e un investimento serio nella cittadinanza digitale a scuola e in famiglia. «Dopo averli tolti dalle piazze del paese, ora vogliamo toglierli dalle piazze digitali».

L’esempio citato è quello dell’Australia, tra i primi paesi ad adottare una normativa stringente. Con il tempo sono emersi dubbi seri su quanto la regola sia diventata lesiva dei diritti dei minori e le prime valutazioni indicano che la grande maggioranza dei ragazzi continua a usare i social mentre sono aumentati i genitori che non lo sanno. «Il divieto non li ha protetti: li ha solo resi meno visibili». Il compito degli adulti sarebbe proteggere ma anche lasciare spazio alla sperimentazione, che Digennaro considera la forza principale dell’infanzia e il motore che permette a una comunità di evolvere.

Algoritmi, scuola e intelligenza artificiale

Oggi tutti, adulti compresi, vengono educati da quelli che il docente chiama agenti non umani. Gli algoritmi orientano scelte e comportamenti e guardando come si muovono online perfino figure politiche e manager ai vertici forse sarebbero loro i primi da allontanare dai social. Le aziende tecnologiche hanno un peso enorme ed è proprio lì che bisognerebbe intervenire, anche perché la massa critica formatasi negli ultimi anni ha già spinto colossi come Meta a rivedere i propri standard. Per i minori servirebbe dare più margine alla scuola, mentre l’Italia secondo lui ha imboccato una strada diversa nonostante possa contare su insegnanti straordinari.

Con l’intelligenza artificiale generativa le contraddizioni della didattica tradizionale diventano ancora più evidenti. Le macchine scrivono poesie e compongono canzoni ma faticano a stendere la biancheria, segno che la vera prerogativa umana è un corpo capace di agire e abitare il mondo. Per anni la scuola ha puntato su un apprendimento teorico, slegato dalla dimensione corporea, e in quel modello le macchine si rivelano più efficaci. Da qui la proposta sui compiti per casa, che invece di chiedere di calcolare l’area del cerchio potrebbero invitare gli studenti a contare quanti passi servono per girare attorno al proprio palazzo o al laghetto del parco.

Fonte: TecnoAndroid