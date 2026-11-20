Un pannello OLED a 500 Hz capace di sistemare il comportamento dei propri pixel senza interrompere la partita è ormai pronto ad arrivare sul mercato. A presentarlo è stata TCL CSOT, che ha portato il prototipo alla sua conferenza dedicata ai display, organizzata a Wuhan. Le specifiche sulla carta attirano già l’attenzione, ma il vero elemento di novità sta altrove, cioè nel modo in cui lo schermo si prende cura di sé proprio mentre viene utilizzato.

Il modello mostrato è un 27 pollici con risoluzione QHD, quindi 2.560 × 1.440 pixel, abbinata a una frequenza di aggiornamento da 500 Hz che guarda in modo piuttosto esplicito al pubblico dei videogiocatori. Fin qui nulla di troppo sorprendente per chi segue da vicino il mondo dei monitor da gioco. La parte davvero curiosa riguarda la manutenzione del pannello, che secondo l’azienda cinese non richiede più di spegnere tutto o di aspettare un momento di inattività ma si svolge durante l’uso, con l’immagine regolarmente a schermo.

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Perché uno schermo OLED ha bisogno di manutenzione

Chi utilizza ogni giorno un display OLED conosce bene il funzionamento di questa tecnologia. Ogni singolo pixel produce luce in modo autonomo e, proprio per questo, invecchia in base a quanto lavora. Non tutte le zone dello schermo vengono sollecitate allo stesso modo, ed è qui che nascono i problemi. Basta pensare a un videogioco che mostra sempre nello stesso punto una barra della salute, una minimappa o un indicatore delle munizioni. Quella porzione di pannello finisce per lavorare in maniera diversa rispetto all’area accanto e può consumarsi in modo non uniforme.

Col passare del tempo il rischio è di intravedere la sagoma di quegli elementi anche quando sullo schermo compare un’immagine del tutto differente. Un fastidio piccolo all’inizio, magari, ma che con le ore di gioco tende a farsi notare. Per contenere queste differenze di luminosità entra in gioco la compensazione, ovvero un insieme di correzioni che riequilibrano il comportamento dei pixel e cercano di mantenere l’immagine il più omogenea possibile su tutta la superficie.

Correzioni in tempo reale direttamente nel pannello

Le soluzioni adottate oggi prevedono che queste ricalibrazioni avvengano in standby oppure a schermo spento. In pratica il monitor deve disattivare il pannello per qualche minuto, o aspettare che entri in modalità di riposo, prima di poter fare il suo lavoro di pulizia. Un compromesso accettato da tutti, anche perché fino a questo momento alternative concrete non ce n’erano.

Il prototipo di TCL CSOT cambia approccio. Il compito di correggere i pixel viene affidato a circuiti integrati all’interno del pannello stesso, che intervengono in tempo reale mentre lo schermo continua a mostrare il gioco. Nessuna pausa forzata e nessuna attesa, quindi, perché la compensazione lavora in sottofondo senza togliere spazio all’utilizzo. Si tratta di una novità funzionale che con buona probabilità comparirà anche su prodotti di altri marchi nel corso del 2027, proprio perché le tecnologie oggi in commercio continuano a basarsi su ricalibrazioni eseguite con il display inattivo.

Fonte: TecnoAndroid