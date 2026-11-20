Si chiama housefishing ed è il nuovo inganno degli annunci immobiliari. La casa vista online, grazie a foto ritoccate con l’intelligenza artificiale, ha ben poco in comune con quella che si trova davanti alla porta. Lo ha scoperto a proprie spese Olivia Nicole, che ha preso qualche ora di permesso al lavoro e ha attraversato mezza Londra per un appuntamento. Arrivata a destinazione ha controllato il numero civico e poi l’ha ricontrollato. L’abitazione che aveva di fronte semplicemente non era quella dell’annuncio.

Olivia cercava una casa con cinque camere nel sud ovest della capitale britannica. Su Rightmove, uno dei portali immobiliari più frequentati del Regno Unito, aveva trovato quello che sembrava il posto giusto. Dal vivo però le stanze erano molto più piccole, l’arredamento era tutt’altro e certi dettagli strutturali non tornavano. Dietro il divano spuntava una sezione di parete in rilievo che nelle immagini non esisteva. Le finestre sembravano passate in lavatrice a 90 gradi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cos’è l’housefishing e perché l’intelligenza artificiale cambia tutto

Davanti a quello scenario Olivia ha fatto l’unica cosa sensata. Ha tirato fuori il telefono e ha fotografato ogni angolo per confrontare la realtà con l’annuncio. Il verdetto è stato netto, perché le immagini pubblicate erano state modificate con l’AI. Si è sentita presa in giro e ha concluso che l’agente le aveva fatto perdere tempo. Difficile darle torto.

Il fenomeno ha già un nome preciso. L’housefishing è un parente stretto del catfishing, la pratica di fingersi qualcun altro sui social per raggirare il prossimo. Qui a essere truccata è la casa, che appare più grande, più luminosa e più moderna, con interni da rivista patinata. Peccato che una volta varcata la soglia tutto quel fascino svanisca nel giro di pochi secondi.

Ritoccare le immagini di un immobile non è certo una novità. Gli agenti usano da sempre obiettivi grandangolari che dilatano gli ambienti, e Photoshop non ha mai conosciuto riposo. La differenza è che adesso l’intelligenza artificiale rende tutto più semplice e alla portata di chiunque. Per falsificare un soggiorno non serve più un grafico con l’occhio allenato, bastano un clic e un po’ di faccia tosta.

Va detto che usare l’AI per sgombrare una stanza troppo piena o per sistemare un paio di mobili in un locale vuoto può anche essere una buona idea, perché aiuta chi guarda a capire come potrebbe diventare quello spazio. Il problema nasce con tutto ciò che inganna le persone o fa sprecare loro tempo. Dopo la diffusione del caso, una portavoce di un’agenzia immobiliare ha spiegato che l’azienda ha introdotto una regola precisa e ora tutte le foto ritoccate con l’AI vengono etichettate. L’obiettivo, ha chiarito, è aiutare i clienti a immaginare le possibilità senza cambiare la realtà di ciò che si mette in vendita.

In Italia il fenomeno è già arrivato

Anche nel nostro Paese l’housefishing ha trovato terreno fertile. Il virtual staging, ovvero l’arredamento digitale delle fotografie, da noi è un servizio ufficiale. Idealista lo offre alle agenzie e organizza perfino webinar per spiegarne il funzionamento. Gli strumenti costano poche decine di euro a foto, a volte anche meno. In un mercato dove metà delle case in vendita è antiquata, la tentazione di dare una rinfrescata a colpi di algoritmo è fortissima. Il rischio vero non sta tanto nel divano aggiunto dove non c’è. Sta nel fatto che quel divano possa nascondere una finestra sul cortile, un soffitto basso o una parete che nella realtà è mezzo metro più vicina.

A frenare l’effetto far west dovrebbe pensarci l’articolo 50 dell’AI Act europeo, in vigore dall’inizio di agosto, che impone di etichettare i contenuti generati o modificati con l’intelligenza artificiale, comprese le immagini delle abitazioni. C’è poi il Codice del Consumo, che vieta le pratiche commerciali ingannevoli e vale per un annuncio immobiliare esattamente come per qualsiasi altra offerta. Il quadro però presenta qualche crepa. Gli annunci restano online pochi giorni, i controlli procedono a rilento e l’etichetta è una seccatura che qualcuno eviterà volentieri. Così il trucco più vecchio del mondo, la visita di persona prima di innamorarsi di una casa, rimane la difesa migliore.

Fonte: TecnoAndroid