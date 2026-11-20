Il Messico ha deciso di affidarsi all’intelligenza artificiale di Google per prevedere con largo anticipo uragani e inondazioni, due minacce che nel Paese colpiscono con una frequenza impressionante. Le previsioni meteorologiche nazionali possono già contare sui sistemi sviluppati dal colosso di Mountain View, che secondo l’azienda sono in grado di lanciare allerte sugli uragani fino a 15 giorni prima. L’obiettivo dichiarato è rendere più rapida ed efficace la risposta delle autorità e delle comunità che si trovano sulla traiettoria di questi fenomeni.

La novità è stata presentata durante Google for México, l’appuntamento in cui la società illustra i progressi dei propri prodotti e servizi sul mercato locale. In quell’occasione è stato messo in evidenza un accordo firmato a settembre scorso con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e il Servicio Meteorológico Nacional (SMN). L’intesa apre la strada all’impiego di modelli intelligenti capaci di anticipare gli eventi naturali estremi e di avvisare la popolazione direttamente sui telefoni cellulari.

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Google IA per il Messico: WeatherNext 3 e il ruolo di controllo affidato al SMN

Il cuore del progetto sono due modelli realizzati da Google DeepMind, cioè WeatherNext 3 e WeatherNext Cyclones. Sono stati pensati per analizzare le condizioni climatiche, seguire l’evoluzione dei cicloni tropicali e individuare con un margine fino a 15 giorni gli uragani di forte intensità. Un vantaggio di tempo che, in un territorio così esposto, può fare la differenza nella preparazione all’emergenza.

Dal canto suo la Conagua ha spiegato che la collaborazione permette ai servizi nazionali di costruire competenze istituzionali nell’uso delle interfacce di programmazione delle applicazioni, le cosiddette API, dedicate all’elaborazione dei dati meteorologici e climatici. L’ente ha anche precisato che il SMN avrà la facoltà di esaminare e convalidare sul piano tecnico il funzionamento degli strumenti di IA di Google. Lo scopo è garantire previsioni affidabili e calibrate sulle specifiche condizioni meteorologiche, idrologiche e geografiche del Paese.

Il servizio meteorologico potrà inoltre integrare tecnologie avanzate per potenziare la sorveglianza del tempo, la preparazione dei bollettini e l’emissione di allerte precoci in caso di fenomeni ad alto impatto. Sul tema dei dati la Conagua ha voluto essere chiara, sottolineando che “ciascuna delle parti opera con risorse proprie, conservando la titolarità, il controllo e la sovranità sulle informazioni fornite durante la vigenza dell’accordo, secondo la normativa in vigore”.

Dalle alluvioni urbane alla gestione dell’acqua

Nel corso dell’evento annuale Google ha mostrato anche altri due progetti, entrambi orientati alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle risorse idriche. Il primo si chiama Urban Flash Flood ed è un modello integrato nella piattaforma Flood Hub. Permette di prevedere le inondazioni nelle aree urbane causate da piogge intense con un anticipo che arriva a 24 ore. Le stime si basano sull’incrocio di diverse fonti di informazione, tra cui rapporti meteorologici, rilevazioni satellitari, monitoraggi delle precipitazioni e notizie.

La seconda proposta è uno strumento che, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, consente alle autorità responsabili delle risorse idriche di valutare quantità e qualità dell’acqua presente in alcune dighe di approvvigionamento. In Messico questa soluzione aiuta ad analizzare il bacino del Lerma Santiago, che rifornisce vari stati, tra cui lo Stato del Messico, Jalisco e Michoacán.

L’arrivo di queste tecnologie assume un peso particolare se si guarda alla vulnerabilità climatica del Paese. Per via delle sue caratteristiche ambientali e della posizione geografica, si stima che circa il 70% della popolazione sia stata colpita almeno una volta da disastri naturali come uragani, tempeste tropicali, alluvioni, siccità, frane, incendi boschivi, terremoti ed eruzioni vulcaniche. Condizioni spesso aggravate dalla crisi climatica, che provocano perdite economiche e spese annuali comprese tra circa 3,1 e 4,3 miliardi di euro, pari più o meno all’1% del prodotto interno lordo nazionale.

“A Google for México 2026 ribadiamo che il potenziale della nostra IA va ben oltre gli affari: può aiutarci ad affrontare sfide urgenti come il cambiamento climatico e le stagioni degli uragani”, ha dichiarato Sebastián Valverde, Country Managing Director di Google México.

Fonte: TecnoAndroid