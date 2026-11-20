TikTok ha rivisto da cima a fondo Family Pairing, lo strumento di controllo parentale integrato nell’app, e lo ha fatto ampliando in modo piuttosto netto quello che i genitori possono osservare dell’attività dei figli adolescenti. Con il nuovo aggiornamento mamme e papà hanno accesso al tempo trascorso davanti allo schermo, alla lista degli iscritti al profilo, ai contenuti pubblicati e a una parte di ciò che il ragazzo segue sulla piattaforma. Il quadro diventa quindi più ricco, anche se non completo, perché alcune zone restano comunque fuori dalla portata degli adulti.

Cosa vedono adesso i genitori su TikTok

Il cuore della novità sta nella quantità di informazioni che passano dall’account del figlio a quello del genitore collegato. Il primo elemento è il tempo di utilizzo, un dato semplice ma molto concreto, che permette di capire quante ore vengono effettivamente spese a scorrere video. Poi ci sono gli abbonati, cioè le persone che seguono il profilo del ragazzo, un dettaglio che aiuta a farsi un’idea della cerchia di contatti che ruota attorno a quell’account.

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A questo si aggiungono le pubblicazioni, quindi i video e i post caricati dall’adolescente, e infine una porzione dei contenuti che lo stesso ragazzo segue. Proprio su quest’ultimo punto conviene fermarsi un attimo. La visibilità non è totale, e la piattaforma lascia agli adulti soltanto una parte di ciò che il figlio guarda e segue. In pratica Family Pairing diventa una finestra più ampia sulla vita digitale dei più giovani, ma una finestra con dei limiti precisi, e i genitori non avranno davanti agli occhi ogni singola cosa.

Il senso dell’operazione appare abbastanza chiaro. Fino a oggi lo strumento offriva un controllo più ridotto, mentre la nuova versione punta a dare alle famiglie elementi in più per orientarsi, senza trasformare l’app in un sistema di sorveglianza completa sui figli.

Messaggi privati e allerta sull’autolesionismo

Le modifiche non finiscono qui. Il social network sta lavorando a un’altra funzione che arriverà a breve e che riguarda i messaggi privati. I genitori potranno vedere con chi il proprio figlio scambia messaggi in conversazione diretta, un passo che tocca uno degli aspetti più delicati dell’uso dei social da parte dei ragazzi. Si parla quindi degli interlocutori, ossia delle persone coinvolte nelle chat, e questo rende ancora più evidente come il nuovo controllo parentale di TikTok miri a mostrare i contatti più che a esporre ogni dettaglio.

C’è poi un secondo strumento in preparazione, forse il più significativo dal punto di vista della tutela. Si tratta di un avviso che scatterà nel caso in cui l’adolescente effettui ricerche ripetute legate all’autolesionismo. L’idea è segnalare ai genitori un comportamento ricorrente su un tema particolarmente sensibile, così da permettere un intervento tempestivo da parte della famiglia. Non basterà dunque una singola ricerca isolata, perché l’allerta è pensata per attivarsi davanti a una ripetizione.

Un Family Pairing più ampio ma con dei confini

Messe insieme, queste novità disegnano un Family Pairing decisamente più completo rispetto al passato. Tempo davanti allo schermo, follower, post pubblicati e una selezione dei contenuti seguiti sono già disponibili, mentre la possibilità di sapere con chi il ragazzo chatta in privato e l’avviso sulle ricerche legate all’autolesionismo sono ancora in fase di sviluppo.

Resta comunque il fatto che la piattaforma ha scelto di non concedere agli adulti una visione integrale dell’account dei figli. Una parte delle abitudini dei giovani utenti di TikTok continuerà a restare riservata, e i genitori dovranno muoversi all’interno di questi confini, con un controllo più esteso di prima ma non illimitato su ciò che succede dentro l’app.

Fonte: TecnoAndroid