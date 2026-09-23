Spotify testa l’accesso anticipato Premium in India: solo su alcune nuove uscite

Spotify sta sperimentando in India una nuova funzionalità chiamata Premium Early Access, pensata per consentire agli abbonati Premium di ascoltare in anticipo alcune nuove uscite musicali. Non si tratta quindi di un cambiamento generale per Spotify Free e, soprattutto, la sperimentazione al momento non riguarda l’Italia né altri mercati.

Il funzionamento prevede che determinate nuove uscite siano disponibili dal giorno della pubblicazione per gli utenti Premium, mentre chi utilizza Spotify gratuitamente possa accedere agli stessi contenuti entro tre giorni. La distinzione è importante: non tutti gli album o i brani appena pubblicati vengono sottoposti a questa finestra temporale.

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La scelta spetta ad artisti ed etichette

Spotify ha sviluppato la funzionalità, ma sono gli artisti e i rispettivi titolari dei diritti a decidere quali pubblicazioni inserire nel programma. Premium Early Access è partito in India il 28 agosto nell’ambito dell’iniziativa “Hear It Now” di Universal Music Group.

L’obiettivo è sperimentare una modalità che dia maggiore valore all’abbonamento Premium, considerando anche il contributo economico che gli abbonamenti rappresentano per artisti e industria musicale. Allo stesso tempo, nessun contenuto coinvolto viene reso definitivamente inaccessibile agli utenti Free: l’attesa può arrivare a tre giorni, dopodiché la musica diventa disponibile anche per loro.

Spotify ha chiarito direttamente il funzionamento del progetto: “Premium Early Access è un progetto pilota lanciato in India. Gli abbonati Premium possono ascoltare alcune nuove uscite il giorno stesso della loro pubblicazione. Tutti gli altri ascoltatori possono accedervi entro tre giorni. Nessun brano viene trattenuto in modo permanente.”

Un esperimento limitato al mercato indiano

Il concetto dell’accesso anticipato per gli utenti paganti non è completamente nuovo nel settore dello streaming musicale. Già in passato sono state sperimentate finestre differenti tra utenti gratuiti e abbonati.

In questo caso, però, è importante non estendere la portata dell’esperimento oltre quanto effettivamente annunciato. Premium Early Access è attualmente un progetto pilota esclusivamente indiano, riguarda soltanto le pubblicazioni che artisti ed etichette scelgono di includere e non modifica il funzionamento di Spotify Free in Italia.

Fonte: TecnoAndroid