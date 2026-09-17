Spider-Man Brand New Day è il record assoluto in America

Il record assoluto del box office statunitense adesso porta la firma di Spider-Man: Brand New Day, il film diretto da Destin Daniel Cretton che in meno di due mesi di programmazione ha scalato la classifica di tutti i tempi negli Stati Uniti. Un risultato che nessuno, nemmeno dentro Sony, si sarebbe probabilmente aspettato con questa rapidità, considerando che parliamo di un traguardo rimasto intoccato per oltre dieci anni. L’ultima avventura dell’Arrampicamuri interpretato da Tom Holland ha infatti superato i 936,66 milioni di dollari, circa 860 milioni di euro, raccolti da Star Wars: Il Risveglio della Forza nel 2015.

Il confronto interno alla saga rende ancora più evidente la portata dell’operazione. Spider-Man: No Way Home ci aveva provato nel 2021, arrivando molto vicino al mito ma fermandosi a 804,79 milioni di dollari sul mercato americano, ossia poco più di 740 milioni di euro. Un incasso enorme, che però non era bastato. Stavolta il muro è caduto, e con un certo margine.

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Il primo Uomo Ragno da due miliardi

C’è un altro numero che pesa parecchio in questa storia: Brand New Day è il primo film sull’Uomo Ragno ad aver superato la soglia dei due miliardi di dollari, circa 1,8 miliardi di euro. Un dato che colloca la pellicola in una fascia frequentata da pochissimi titoli nella storia del cinema, e che spiega perché a Culver City abbiano deciso di festeggiare pubblicamente il risultato ringraziando i fan per il contributo. Perché di questo si tratta, alla fine: un pubblico che è tornato in sala più volte, con una tenuta nel tempo che spiega meglio di qualsiasi analisi il salto rispetto ai capitoli precedenti.

La regia di Destin Daniel Cretton è stata evidentemente considerata parte del successo, tanto che Sony lo ha già confermato alla guida del prossimo capitolo. Del nuovo film, però, al momento non si conosce assolutamente nulla. Nessuna trama, nessuna data, nessun dettaglio sul cast oltre a quanto si può immaginare. L’unica certezza riguarda appunto il nome di chi siederà dietro la macchina da presa.

Star Wars concede l’onore delle armi

La parte più curiosa della vicenda arriva dal fronte degli sconfitti. Il profilo ufficiale di Star Wars ha reagito con una citazione che i fan hanno riconosciuto immediatamente, quel “Impressionante. Molto impressionante” che appartiene al vocabolario della saga galattica. Un modo elegante per prendere atto del sorpasso senza fare troppe storie.

Il messaggio è poi proseguito con toni decisamente distesi: “Da una galassia lontana lontana, tutti in Lucasfilm inviano enormi congratulazioni a Destin, Tom, Sony Pictures, Marvel Studios e l’intero team dietro Spider-Man: Brand New Day per aver stabilito un nuovo record di incassi e per aver strappato la corona a Star Wars: Il Risveglio della Forza”.

Un passaggio di testimone consumato pubblicamente, con la cortesia che di solito accompagna questi momenti tra studios rivali. D’altra parte il primato di Star Wars: Il Risveglio della Forza aveva resistito dal 2015, attraversando indenne una quantità impressionante di blockbuster, cinecomic e sequel che avevano provato a insidiarlo senza mai riuscirci davvero. Compresi, va detto, altri film della stessa scuderia Marvel.

Il ritorno in grande stile del personaggio interpretato da Tom Holland arriva quindi con numeri che riscrivono le gerarchie del mercato americano. E la conferma di Cretton per il quinto capitolo dedicato all’Uomo Ragno targato Sony lascia intendere che la strada imboccata non verrà abbandonata. Sul film successivo, per ora, il riserbo resta totale.