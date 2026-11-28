SpaceX ha messo nero su bianco un progetto di dimensioni notevoli. Nel sud dell’Arizona l’azienda vorrebbe realizzare un campus di supercalcolo capace di assorbire fino a 6 gigawatt dalla rete elettrica una volta raggiunto il pieno regime. Non si tratta di un’operazione da completare tutta in una volta, perché la società intende procedere per gradi e ha già chiarito che sul posto non sorgerà alcuna centrale a gas. Prima di qualsiasi cantiere però serve il via libera della contea di Cochise, chiamata a decidere sul permesso d’uso speciale per l’area interessata.

Il piano attuale prevede fino a nove edifici dedicati al calcolo per l’intelligenza artificiale. È questo il cuore dell’iniziativa: una struttura pensata per ospitare server destinati ai carichi di lavoro dell’AI, un settore che richiede quantità di energia molto elevate e infrastrutture all’altezza. La decisione delle autorità locali, al momento, non è ancora arrivata.

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Un terreno da 300 ettari e una crescita in quattro tappe

La richiesta presentata da SpaceX riguarda un terreno di poco più di 300 ettari situato vicino alla centrale di Apache. La vicinanza a un impianto già esistente non è un dettaglio secondario, visto che il nodo principale di tutta l’operazione è proprio l’alimentazione elettrica. I sei gigawatt complessivi, infatti, non verrebbero richiesti tutti insieme ma distribuiti in quattro fasi da circa 1,5 GW ciascuna.

Ogni passaggio seguirebbe l’aumento del numero di server installati nel complesso. In pratica la potenza assorbita salirebbe di pari passo con l’espansione della capacità di calcolo, evitando di chiedere subito alla rete l’intero carico previsto. Un approccio graduale che, almeno sulla carta, dovrebbe rendere più gestibile l’impatto del campus di supercalcolo sul sistema elettrico della zona.

Sul fronte degli investimenti l’azienda ha messo in conto circa 3,3 miliardi di euro per gli interventi sulla rete. A questa cifra si aggiunge un impianto di accumulo da 24 gigawattora, un sistema di batterie di proporzioni importanti. Per avere un’idea concreta della scala del progetto basta un semplice confronto. A piena potenza il campus consumerebbe in appena quattro ore l’energia equivalente all’intera capacità nominale di quelle batterie.

Le promesse sulle bollette e i numeri da verificare

Tra gli argomenti portati da SpaceX a sostegno del progetto c’è anche un possibile vantaggio per i residenti. Secondo l’azienda il potenziamento della rete potrebbe ridurre fino al 40% le bollette residenziali della cooperativa elettrica locale. Una prospettiva che, presentata così, suona decisamente allettante per le famiglie della zona.

Va detto però che si tratta di una stima fornita dalla stessa società. E i documenti precedenti parlavano di una riduzione potenziale più contenuta, fino al 20%. Lo scarto tra le due cifre è evidente e la differenza tra le due previsioni non è di poco conto, soprattutto quando si parla di costi che finiscono direttamente nelle tasche degli utenti.

Il punto centrale riguarda la ripartizione delle spese. Quanto del risparmio annunciato si tradurrebbe davvero in un taglio in bolletta dipende infatti da come verranno suddivisi i costi necessari per collegare e alimentare il campus. A seconda di come saranno distribuiti tra azienda, cooperativa e consumatori, l’effetto finale per i cittadini della contea di Cochise potrebbe risultare molto diverso dalle cifre indicate da SpaceX.

Fonte: TecnoAndroid