Fare un burnout a quattro ruote senza che l’auto si muova di un solo centimetro sembra roba da videogioco, eppure Mercedes ha deciso di mettere nero su bianco questa idea con un nuovo brevetto. La Casa di Stoccarda ha messo a punto un sistema capace di gestire la rotazione di ogni singola ruota in modo indipendente, facendo girare nello stesso momento l’asse anteriore e quello posteriore in direzioni opposte. Lo spettacolo, almeno sulla carta, sarebbe di quelli che difficilmente passano inosservati. Dietro però c’è una ragione molto concreta, cioè scaldare gli pneumatici prima di affrontare la strada o un circuito e partire così con il massimo dell’aderenza.

Come funziona il burnout a quattro ruote firmato Mercedes

Il cuore dell’invenzione sta tutto nel controllo separato delle ruote. Il sistema descritto nel documento depositato permette di applicare coppia sia davanti sia dietro, con le ruote che girano in senso contrario mentre la vettura resta immobile. Ne nasce un vero burnout a quattro ruote, qualcosa di diverso dai classici sistemi Line Lock montati su alcune sportive. Quelli in genere bloccano le ruote di un asse per lasciare pattinare l’altro. Qui invece lavorano tutte e quattro insieme.

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Per arrivare a questo risultato serve una gestione molto precisa della distribuzione della coppia. Le architetture elettriche con motori indipendenti sui diversi assi sembrano fatte apposta per un compito del genere, anche se il documento non dice in modo esplicito che il sistema sia pensato soltanto per un’auto elettrica.

Gomme in temperatura per avere più aderenza

Messo da parte l’effetto scenico, la Stella assegna a questa tecnologia un compito preciso, ovvero portare le gomme sportive alla giusta temperatura di esercizio. Le coperture ad alte prestazioni cambiano parecchio comportamento a seconda delle condizioni termiche. Da fredde possono non offrire la stessa trazione e la stessa prontezza di risposta che garantiscono una volta entrate nella loro finestra di funzionamento ideale.

L’idea è quindi quella di sfruttare la rotazione delle ruote per generare calore grazie al lavoro stesso degli pneumatici. Il sistema dovrebbe considerare anche le condizioni ambientali e la temperatura che si vuole raggiungere, regolandosi di conseguenza per evitare un surriscaldamento. Una soluzione che potrebbe diventare un’alternativa alle classiche termocoperte, usate soprattutto nelle competizioni per preparare le gomme prima di scendere in pista.

Dal deposito alla strada, cosa può cambiare per le future Mercedes AMG

La parte più intrigante riguarda le possibili applicazioni sulle prossime vetture ad alte prestazioni del marchio tedesco, a partire dalle Mercedes AMG. Un controllo della coppia così raffinato sembra particolarmente adatto alle sportive elettriche, dove la gestione indipendente dei motori consente di intervenire con grande precisione sulla rotazione di ciascuna ruota.

Bisogna però distinguere tra un brevetto e un annuncio commerciale. Il deposito dimostra che Mercedes sta esplorando questa strada e vuole tutelare la propria soluzione tecnica, ma non conferma affatto l’arrivo del sistema su un modello di serie. Non è ancora chiaro nemmeno come e in quali situazioni questa funzione potrebbe essere davvero utilizzata. Per ora una Mercedes in grado di eseguire un burnout con tutte e quattro le ruote contemporaneamente rimane una curiosità tecnica, che se dovesse arrivare in produzione potrebbe trasformarsi in una delle funzioni più spettacolari mai viste su un’auto di serie.

Fonte: TecnoAndroid