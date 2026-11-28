Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti sono state colpite da un nuovo attacco hacker condotto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, e tra i bersagli figura anche la CIA. Gli aggressori avrebbero utilizzato ARTEX, lo stesso strumento basato sull’IA già finito sotto i riflettori per l’offensiva contro la Commissione Europea dello scorso ottobre. Ancora una volta un software nato per difendere i sistemi informatici sembra essere stato rivolto contro istituzioni di primo piano.

Le informazioni arrivano da funzionari statunitensi e da altre persone a conoscenza dell’accaduto. Stando a quanto emerso, l’intrusione avrebbe permesso ai cybercriminali di accedere ad alcune informazioni non classificate della CIA, in prevalenza dati ricavati da fonti come i social network e le immagini satellitari. Documenti o dati classificati non risulterebbero coinvolti. Al momento però non è chiaro quali contenuti siano stati effettivamente sottratti, e questo rende difficile valutare con precisione la gravità dell’episodio.

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L’agenzia di Langley non sarebbe l’unica vittima. L’incidente avrebbe interessato anche altre due realtà di peso dell’apparato di intelligence americano: la National Geospatial Intelligence Agency (NGA) e l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI). Si tratta di organismi centrali nella raccolta e nel coordinamento delle informazioni di sicurezza nazionale, e il loro coinvolgimento dà la misura della portata dell’operazione.

Cos’è ARTEX e perché gli esperti lo tengono d’occhio

Il programma che gli aggressori avrebbero sfruttato è un progetto open source, sviluppato in origine per attività di sicurezza informatica e poi adattato a scopi offensivi. Lo ha reso pubblico un ingegnere cinese lo scorso luglio. Il suo funzionamento ruota attorno agli agenti di intelligenza artificiale, che individuano le vulnerabilità nei sistemi e automatizzano una serie di operazioni che normalmente richiederebbero l’intervento manuale di specialisti esperti. In pratica una parte del lavoro che prima spettava a professionisti qualificati viene affidata a un software capace di muoversi da solo.

Proprio la natura aperta del codice ha attirato fin da subito l’attenzione degli addetti ai lavori della cybersicurezza, perché chiunque può scaricarlo e modificarlo. La preoccupazione è cresciuta quando lo strumento è stato collegato a numerose intrusioni ai danni di aziende e organizzazioni di diversi Paesi, tra cui il Giappone e la Corea del Sud. Il nome di ARTEX è diventato davvero noto al grande pubblico soltanto nelle ultime settimane, dopo l’offensiva subita dall’esecutivo di Bruxelles.

Dal caso della Commissione Europea alla possibile pista cinese

La Commissione Europea aveva confermato di essere stata colpita da una campagna informatica portata avanti con strumenti di intelligenza artificiale. L’attacco era stato rilevato il 22 ottobre e confermato qualche giorno più tardi. Per precauzione l’istituzione aveva disattivato temporaneamente diversi servizi, per poi rimetterli in funzione una volta risolto il problema. Anche in quel caso le indagini non erano riuscite a stabilire con certezza chi ci fosse dietro, né quale fosse la reale estensione dell’intrusione.

Sul fronte americano la situazione appare simile. Gli investigatori non hanno ancora identificato i responsabili dell’attacco alla CIA. Alcuni elementi raccolti, a cominciare proprio dall’impiego di ARTEX, avrebbero spinto a prendere in considerazione una pista cinese. Conferme ufficiali però non ce ne sono, e il governo di Pechino ha respinto formalmente qualsiasi accusa.

L’episodio si inserisce in un periodo piuttosto movimentato per la sicurezza dei sistemi pubblici statunitensi. Nelle scorse settimane sono infatti emersi altri incidenti che avrebbero coinvolto diverse infrastrutture governative, compreso l’attacco al database dell’FBI utilizzato dalle forze dell’ordine.

Fonte: TecnoAndroid