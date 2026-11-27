Fiat prepara la Fiat Koala, una piccola elettrica dalle linee retrò pensata per le città europee e destinata a partire da circa 15.000 euro. Il nome è stato confermato dal CEO Arnaud Belloni al Salone di Parigi, e il progetto arriva in un momento in cui il Vecchio Continente ha un bisogno concreto di vetture semplici ed economiche, davvero in linea con le possibilità delle persone. Basta guardare i numeri. Secondo uno studio della Cgia di Mestre le famiglie italiane hanno debiti per 178 miliardi, il che significa quasi 7mila euro in media per ogni nucleo. Con uno scenario del genere i costruttori sono chiamati a portare sul mercato auto elettriche accessibili sul serio, e non solo sulla carta.

Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova citycar torinese nascerà sulla base della Citroën 2CV, che sarà commercializzata nel 2027 come elettrica economica prodotta in Europa. Dopo l’esperienza fatta con la Topolino, Fiat vuole allargare il ventaglio di scelte per chi cerca una piccola utilitaria alla spina, capace di muoversi agilmente nel traffico e di trovare parcheggio senza troppi patemi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una base condivisa per tenere bassi i costi

La parola d’ordine è contenere le spese. La Koala condividerà gran parte dell’architettura e dei componenti con la futura Citroën 2CV di serie e sarà costruita in Italia, proprio con l’obiettivo di limitare i costi industriali. Belloni, nuovo numero uno del marchio, ha confermato il nome della vettura durante un’intervista a margine dell’evento parigino. Una rassegna in cui il Gruppo Stellantis si è preso la scena con diverse anteprime, dall’Alfa Romeo Cuorerosso alla 2CV Concept, passando per la DS F3VER, la Fiat Multiplay che anticipa la futura Multipla, la STX Concept e la RCZ Vision.

Sotto la carrozzeria ci sarà la nuova piattaforma E Car di Stellantis, sviluppata appositamente per la nuova categoria normativa dell’Unione europea dedicata alle piccole vetture elettriche dal prezzo contenuto. L’idea richiama le proporzioni delle kei car giapponesi, con una differenza sostanziale perché qui tutto ruota esclusivamente attorno alla mobilità a zero emissioni. Un modo per offrire alle metropoli europee mezzi compatti, facili da gestire e più leggeri per il portafoglio.

Come potrebbe essere la Koala

Le linee ufficiali non sono ancora state svelate, ma un’idea arriva dal render realizzato da KDesign AG e firmato dall’artista digitale brasiliano Kleber Silva. Si tratta di un progetto grafico non ufficiale, che immagina la piccola Fiat anche in una variante ibrida, soluzione che potrebbe garantire un respiro commerciale più ampio. Lo stile è decisamente eccentrico e pieno di richiami al passato. Spiccano i gruppi ottici squadrati davanti e dietro, una livrea bicolore arancione e nera impreziosita da un terzo colore a contrasto e una carrozzeria dall’impostazione verticale, pensata per accogliere comodamente quattro persone.

Dietro questa scelta c’è una strategia precisa. Una nuova generazione di citycar accessibili sembra la strada più concreta per diffondere l’elettrico in Europa e contrastare l’avanzata dei costruttori cinesi. Il low cost diventa così una mossa chiave per il mercato europeo, con Fiat pronta ad affiancare all’erede della Multipla, anticipata dal prototipo Multiplay, una vettura compatta dedicata agli spostamenti di tutti i giorni. Il piano è sfruttare la piattaforma E Car e il nuovo quadro normativo per tornare a proporre modelli intorno ai 15.000 euro, adatti al caos delle grandi città. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli tecnici sulla Fiat Koala, ma la produzione è prevista in Italia.

Fonte: TecnoAndroid