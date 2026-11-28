Gli sviluppatori di Chromium stanno lavorando a un sistema di permessi per gli agenti AI che navigano in rete al posto degli utenti, e l’idea di fondo è piuttosto semplice da spiegare. Google vuole dare al browser uno strumento per limitare ciò che un assistente automatico può fare mentre si muove tra le pagine, così che ogni compito venga svolto con le sole autorizzazioni davvero necessarie. Il punto di partenza è una domanda molto concreta: se a un agente viene chiesto di controllare il prezzo di un prodotto, perché dovrebbe avere anche la possibilità di aprire il sito su cui si effettua il pagamento? Parecchie persone, messe davanti a questa eventualità, preferirebbero evitarlo. Ed è proprio da qui che nasce la proposta pensata per Chrome.

Accesso ai siti e interazione con le pagine, due permessi distinti

Il cuore del progetto sta nella separazione dei poteri concessi all’assistente. Secondo l’impostazione allo studio, l’accesso ai siti e il permesso di interagire con le pagine potrebbero essere gestiti in modo indipendente l’uno dall’altro. Non più un via libera unico e generico, quindi, ma una serie di autorizzazioni separate da combinare a seconda del lavoro richiesto. L’agente si ritroverebbe così con un margine d’azione ritagliato su misura, senza poteri superflui rispetto all’incarico ricevuto.

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Gli esempi aiutano a capire meglio il meccanismo. Pensiamo a un sito che si vuole far consultare a un assistente digitale: l’utente potrebbe autorizzarlo a leggere i contenuti delle pagine e allo stesso tempo negargli la possibilità di fare clic sui pulsanti o di digitare qualcosa nei campi di testo. In pratica l’agente potrebbe guardare, raccogliere informazioni e riportarle, senza però toccare nulla. Un altro scenario riguarda gli acquisti online. Qui l’assistente potrebbe ricevere il permesso di muoversi liberamente all’interno del sito di un negozio, sfogliando prodotti e schede, per poi venire fermato nel momento in cui prova a spostarsi verso un dominio esterno dedicato al pagamento. Due situazioni diverse, insomma, che mostrano quanto possa essere granulare il controllo immaginato dagli ingegneri.

Un controllo che resta attivo anche quando l’agente è convinto del contrario

Va detto che oggi chi sviluppa questi strumenti ha già la possibilità di impostare delle restrizioni all’interno del proprio software. Non si parte quindi da zero. La novità della proposta sta altrove, cioè nello spostare una parte di questa sorveglianza direttamente dentro il browser. Si tratterebbe di un livello di protezione aggiuntivo, che si affianca ai limiti già previsti da chi realizza l’assistente invece di sostituirli.

Il dettaglio più interessante riguarda la solidità di questo blocco. Il controllo inserito nel browser resterebbe infatti in vigore anche nel caso in cui l’agente fosse convinto di avere l’autorizzazione a proseguire. Detto in altre parole, non sarebbe l’assistente a decidere da solo fin dove spingersi, perché l’ultima parola spetterebbe a Chrome e alle regole stabilite in partenza. Se l’agente dovesse ritenere di poter compiere un’azione che non gli è stata concessa, il browser glielo impedirebbe comunque.

Fonte: TecnoAndroid