Sony BRAVIA 6 OLED 48 pollici: quattro HDMI 2.1 e prezzo a 899€

Sony amplia la sua gamma di televisori con il BRAVIA 6 OLED da 48 pollici, oggi disponibile su Amazon a 899€, uno dei prezzi più bassi mai visti da quando è arrivato sugli scaffali. La cifra non è però l’unico motivo di interesse. Per la prima volta il marchio giapponese porta su un OLED di fascia d’ingresso quattro porte HDMI 2.1 complete, una combinazione che finora non aveva mai offerto su un pannello autoemissivo. Il modello, identificato dalla sigla 48A62, si rivolge a chi vuole avvicinarsi al mondo OLED senza rinunciare alle prestazioni nel gioco.

Pannello, colori e HDR del BRAVIA 6 OLED 48A62

Il cuore del televisore è un pannello OLED con frequenza nativa a 120 Hz, profondità colore a 10 bit e risoluzione 4K Ultra HD. Stando alle indiscrezioni, la tecnologia alla base arriverebbe da LG Display e con ogni probabilità dalla nuova linea OLED SE, pensata per contenere i costi. Sony non dichiara ufficialmente la luminosità di picco, mentre le stime del settore parlano di circa 1.000 nit. È un valore adeguato per godersi l’HDR tra le mura domestiche, anche se resta lontano da quello dei migliori OLED in commercio.

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Sul fronte dei formati HDR il BRAVIA 6 supporta Dolby Vision, HDR10 e HLG, mentre manca all’appello la compatibilità con HDR10+. La resa cromatica è affidata alla tecnologia TRILUMINOS Pro, capace di coprire oltre un miliardo di tonalità. Gli oltre otto milioni di pixel autoilluminanti fanno il resto e assicurano neri profondi accompagnati da un buon contrasto, proprio quello che ci si aspetta da uno schermo di questo tipo.

Gaming, audio e Google TV

Il vero asso nella manica di questo Sony è il comparto dedicato al gaming. Tutte e quattro le porte HDMI 2.1 gestiscono segnali 4K a 120 fps con supporto a VRR e ALLM, caratteristiche che lo trasformano in una scelta sensata per le console di nuova generazione e per i PC da gioco. Avere ogni ingresso con le stesse capacità significa poter collegare più dispositivi senza dover rinunciare a qualcosa su uno di essi.

Il discorso cambia quando si passa all’audio. Il modello integra il decoder per Dolby Atmos e DTS:X, ma l’altoparlante è un semplice sistema stereo da 20 W, privo della tecnologia Acoustic Surface Audio riservata ai modelli superiori. Per un ascolto più coinvolgente conviene quindi affiancare una soundbar. Il sistema operativo è Google TV con l’assistente Gemini, che apre le porte a oltre 400.000 tra film ed episodi e a più di 10.000 app e giochi, con Chromecast integrato. Il formato da 48 pollici, poi, è pensato per quegli ambienti in cui un 55 pollici finirebbe per risultare troppo ingombrante, come stanze piccole o spazi dove ogni centimetro conta.

Lo sconto su Amazon e gli altri tagli

Il prezzo di listino del 48A62 è di 1.199€, mentre su Amazon il televisore viene proposto a 899€, con uno sconto del 25% e un risparmio di 300€. Si tratta di una delle cifre più basse registrate per questo modello dal suo debutto, un’occasione concreta per chi cercava un OLED Sony dotato di quattro HDMI 2.1. Anche gli altri tagli della serie BRAVIA 6 risultano in promozione sullo stesso negozio online, in particolare le versioni da 55, 65 e 77 pollici. Le condizioni però cambiano nel tempo e vanno verificate direttamente sulla pagina del prodotto.

Fonte: TecnoAndroid